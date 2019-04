Trevigiano nominato maestro di Kung Fu

«Un grande onore… E un grande grazie». Con queste parole il trevigiano Luca Vazzoler, 35 anni di San Fior, commenta la nomina a Sifu (Maestro di Kung Fu) ricevuta domenica 7 aprile a Brindisi, durante il seminario internazionale IWKA, la prestigiosa associazione di Kung Fu e Wing Chun con sede a Hong Kong e scuole in tutto il mondo. «Un grande onore perché - continua Sifu Luca - ho ricevuto l’attestato direttamente dalle mani del mio Insegnante e Guida di Vita Sifu Mauro Gibin e dal fondatore dell’associazione IWKA Italia, Gran Maestro Sifu Sergio Iadarola. Un grande grazie va a chi mi è sempre stato vicino e mi ha sostenuto - dalla famiglia ai colleghi istruttori – nel lungo ma intenso e bellissimo cammino per raggiungere questo traguardo. Anzi, questa tappa: perché ora si apre un nuovo capitolo e si rinnova il mio impegno nel divulgare la filosofia e l’arte di questa stupenda disciplina che è il Kung Fu».

Sifu Luca Vazzoler è il Maestro Istruttore dell’Accademia Professionale di Arti Marziali e Discipline Orientali “IWKA Veneto FVG” con sede a Conegliano e corsi anche a San Vendemiano, Treviso, Gaiarine e Montebelluna. Rivolta sia agli adulti che ai bambini e i ragazzi, IWKA Veneto FVG è la scuola punto di riferimento in Veneto e Friuli Venezia Giulia nella pratica del Kung Fu e del Wing Chun (con corsi specifici anche su autodifesa e meditazione). La filosofia di fondo dell’Accademia si basa sull’approccio alle Arti Marziali con la consapevolezza di intraprendere - sempre in un’atmosfera serena, amichevole e rilassata - un percorso attivo verso il benessere del corpo e della mente. Secondo Sifu Luca Vazzoler, le arti marziali sono «energia per il corpo, per la mente e per lo spirito, nella vita di tutti i giorni, un modo altamente efficace per combattere lo stress, favorire la concentrazione e migliorare la capacità di raggiungere gli obiettivi, combattere gli stati d’ansia, prevenire quelli depressivi e, perché no, per stare insieme e conoscere altre persone».