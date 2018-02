Vittoria al fotofinish per il Treviso Calcio: Fusciello piega il San Gaetano

TREVISO Vittoria importantissima per il Treviso Calcio che in zona cesarini, in un campo pessimo e con un vento di bora gelido che ha continuamente cambiato le traiettorie della sfera, ha conquistato tre punti di platino e alla luce dei risultati odierni si porta a -6 dal Portomansuè e -7 dal Fontanelle.

Dopo la gemma di Guercilena su un assist al bacio di Cesca, che è valsa lo 0-1, i locali hanno trovato il pari con una bomba di Merlo su punizione. A una manciata di minuti dal termine gli ospiti hanno però trovato il gol della vittoria grazie al principe Fusciello, provvidenziale nel depositare alle spalle di Berti l’1-2. Mercoledi’alle 20:30, prossimo impegno per i ragazzi di Mister Graziano, con la sfida d’andata del Trofeo regione Veneto che si disputerà a Mogliano Veneto.