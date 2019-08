San Miniato: Pasquale Abenante della Zalf-Fior firma la sua prima vittoria del 2019

E’ stato uno splendido assolo a regalare la prima affermazione personale del 2019 a Pasquale Abenante. L’atleta ventunenne di Scafati (Sa) in forza alla Zalf Euromobil Désirée Fior ha dominato l’11° Gp La Serra andato in scena sulle strade di San Miniato (Pi): nel finale di gara, infatti, Pasquale Abenante grazie ad una poderosa progressione è riuscito a libersrsi della compagnia dei migliori di giornata e a giungere così in perfetta solitudine sul traguardo. A completare la festa della Zalf Euromobil Désirée Fior è arrivato poi anche il terzo posto ottenuto dal tricolore Marco Frigo.



“Sono felice che Pasquale sia tornato al successo perchè lui è un vero uomo squadra. Nella prima parte di stagione è stato spesso fondfamentale per costruire i successi dei suoi compagni e oggi ha colto al volo questa preziosa occasione. Era già da alcune settimane che la sua condizione fisica si era dimostrata ottimale e la vittoria di oggi ne è una ulteriore conferma” ha commentato il team menager Luciano Rui. Domenica la Zalf Euromobil Désirée Fior tornerà in gruppo ad Arcade per il consueto ed immancabile appuntamento estivo.