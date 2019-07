"World Roller Games", argento per il trevigiano Giorgio Casella

Dal 2 al 14 luglio si svolgono a Barcellona i "World Roller Games" ( i campionati Mondiali per le discipline di sport a rotelle ovvero corsa, artistico, hockey pista e inline, inline alpine, downhill roller freestyle, inline freestyle, roller derby skateboarding e scooter ). Si tratta di un evento che vede la partecipazione di ben 80 paesi dai cinque continenti, 4120 atleti iscritti, 128 le competizioni e 384 medaglie da assegnare.

Per quanto riguarda l'artistico: Giorgio Casella, atleta 17enne della società Asd skating club San Polo di Treviso, ha conquistato una splendida medaglia di argento nella specialità solo dance sabato 7 luglio , mentre domenica 8, un ottimo quarto posto nella specialità libero partecipando nella categoria Juniores alla sua prima volta in Mondiale. L'atleta azzurro ha dimostrato grinta, tenacia e non ha mai mollato nonostante 4 giorni consecutivi di gare mondiali.