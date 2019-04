Quinta edizione del Memorial “Gianni Martin”, torneo delle Sezioni

Il Memorial “Gianni Martin” – torneo delle Sezioni, giunge il 1° maggio alla sua 5^ edizione. Il torneo amichevole, ideato e organizzato dalla Sezione A.I.A. di Treviso guidata dal Presidente Claudio Zuanetti, raggrupperà gran parte delle 18 Sezioni di arbitri Venete. Giovani, meno giovani, colleghi e famiglie dei fischietti veneti si ritroveranno per una giornata di festa dedicata allo sport più amato, questa volta in veste di protagonisti del gioco, ma sempre con lo spirito di rispetto delle regole che sta alla base dell’essere Arbitro. Le sezioni partecipanti sono 13 in totale: Adria, Bassano del Grappa, Belluno, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mestre, Este, Padova, Portogruaro, San Donà di Piave, Venezia, Vicenza e ovviamente i padroni di casa di Treviso. Dopo i successi delle Sezioni di Castelfranco Veneto nel 2011 e 2014, e di Mestre nel 2015 e 2017, si arriva alla quinta edizione con tanta voglia di scoprire chi si rivelerà campione sul terreno erboso di San Polo di Piave dove avrà luogo la finale nel tardo pomeriggio, dopo le prime fasi del mattino e del pomeriggio distribuite sui campi di Ormelle e Cimadolmo, oltre al già citato campo della finale. Circa 400 i partecipanti totali divisi tra giocatori e accompagnatori, 7 terne arbitrali e una quaterna per la finale, il tutto coordinato dallo staff di 30 associati della Sezione di Treviso che gestiranno la logistica, fasi di gioco e ogni esigenza dei partecipanti che si ritroveranno alle 8.30 del 1 maggio.

Una festa dello sport che si preannuncia adrenalinica e allegra, unita nello spirito del Giuoco del Calcio. Un doveroso ringraziamento va fin d’ora, da parte della Sezione di Treviso e di tutti i partecipanti, ai Comuni di Cimadolmo, San Polo di Piave e Ormelle che hanno messo a disposizione i campi di gioco, e alla Pro Loco di Cimadolmo che gestirà il pranzo dei partecipanti. Sul sito www.aiatreviso.it/memorialmartin saranno disponibili tutti gli aggiornamenti dell’evento che vedrà partecipare anche rappresentanti nazionali e regionali dell’Associazione Italiana Arbitri.