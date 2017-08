Sport a valori prima di tutto: a San Vendemiano nasce la nuova società "Atl.Etica"

SAN VENDEMIANO Il nome, con quel punto in posizione strategica, è già un programma: Atl.Etica. A San Vendemiano sta per debuttare una società di atletica leggera con caratteristiche particolari. In primo piano, l’etica e il fair play. Che dovranno accomunare tutti coloro che entreranno a far parte del neonato sodalizio: gli atleti e loro famiglie, ma anche i dirigenti, i tecnici, persino gli sponsor. L’idea è venuta a due appassionate di sport, Paola Basei ed Emanuela Dal Pos, che hanno coinvolto un tecnico di lunga esperienza nel mondo dell’atletica leggera come Andrea De Lazzari. Il progetto Atl.Etica è nato così. Parole d’ordine: entusiasmo, impegno, sani valori.

La nuova società ha già un direttivo, composto in gran parte da donne: Paola Basei è il presidente, Emanuela Dal Pos la vice. La struttura dirigenziale comprende poi Barbara Piai, Mariangela Di Benedetto, Virna Zanardo, Emilio Spinazzè, Giuseppe Basei e un nome noto agli appassionati di atletica, Hristina Kaltcheva, ex saltatrice in alto bulgara, da tempo residente nel Coneglianese, campionessa mondiale indoor a Maebashi nel 1999. Il prossimo passo, a breve, sarà l’affiliazione alla Federazione italiana di atletica leggera. La veste giuridica prescelta per il nuovo sodalizio è quella della società dilettantistica senza scopo di lucro a responsabilità limitata. Atl.Etica nasce a San Vendemiano essenzialmente per tre ragioni: “Perché a San Vendemiano sono presenti tantissimi sport, ma non l’atletica – spiega Paola Basei - Perché a San Vendemiano c’è un amministrazione comunale che ha una grande attenzione per lo sport e ci ha accolto a braccia aperte. E perché a San Vendemiano esiste una pista di atletica in asfalto che, grazie anche alla nostra presenza, speriamo possa essere rinnovata nel giro di qualche anno”.

Atl.Etica punta sui giovani, ma non solo: a partire dal 2018 è previsto anche il tesseramento di atleti del settore assoluto e master. “Atl.Etica – continua Basei - sarà una comunità sportiva non legata esclusivamente a scopi agonistici: organizzeremo centri estivi, campus nella natura, scambi culturali con altri Paesi. Vogliamo garantire agli atleti e alle loro famiglie assistenza nello studio, mettendo a disposizione tutor qualificati, con l’obiettivo che lo sport vada a braccetto con l’impegno scolastico. Ci piace pensare ad un’atletica che viva 365 giorni all’anno e sia aperta verso le altre discipline, recuperando lo spirito di vita in comunità che caratterizzava gli oratori e le vecchie polisportive”.

I tesserati di Atl.Etica dovranno conoscere e accettare le principali carte etiche legate al mondo dello sport. E il progetto Atl.Etica avrà risvolti importanti anche nei rapporti con potenziali sponsor del sodalizio. Atl.Etica, infatti, accetterà tra i propri partner solo aziende che siano in possesso di un codice etico e perseguano obiettivi in linea con le tematiche promosse dalla società. Atl.Etica sta per iniziare una campagna promozionale nel Comune di San Vendemiano e nei paesi limitrofi in cui non operino già altre società. Il tesseramento degli atleti inizierà il 1° settembre. Il 16 settembre verrà ufficialmente presentata la struttura tecnica della società. Atl.Etica inizia a correre.