Sarà San Vendemiano quest'anno ad ospitare la fase provinciale di "Join the game"

SAN VENDEMIANO i svolgerà a San Vendemiano l'edizione 2017 della Fase Provinciale del Join The Game, il torneo di 3vs3 che assegna 4 scudetti. Si sfideranno atleti e atlete di quattro categorie: Under 13 maschile e femminile, Under 14 maschile e femminile. In campo ci saranno 161 squadre per un totale di 650 fra ragazzi e ragazze che andranno a caccia del titolo regionale, in vista della fase regionale che si terrà il 2 aprile 2017 alla Ghirada. Nello specifico saranno 84 formazioni U13 maschili, 62 Under 14 maschili, 12 squadre U13 fenmminili e 4 U14 femminili.



La manifestazione si svolgerà presso i seguenti campi di gioco:

- impianto n. 1 = Palasport System – Via San Felice 1/N – SAN VENDEMIANO

- impianto n. 2 = Palazzetto dello Sport – Via A. De Gasperi 44 - SAN VENDEMIANO

- impianto n. 3 = Palestra adiacente– Via A. De Gasperi 44 - SAN VENDEMIANO

- impianto n. 4 = Palazzetto dello Sport – Via Conti Agosti 74 – MARENO DI PIAVE



UNDER 13 MASCHILE:

 Fase di Qualificazione con 16 gironi all’italiana con gare di sola andata, suddivisi nei diversi impianti, dalle ore 08.30 alle ore 11.50 circa. (Le squadre dovranno presentarsi al campo di gioco prestabilito entro le ore 8.00 per le operazioni di Check in).

 Fase Finale tra le prime e seconde classificate dei rispettivi gironi, con gare ad eliminazione diretta:

o dalle ore 11.40 alle ore 12.15 negli impianti dove si è svolta la fase di Qualificazione:

o dalle ore 12.30 presso il Palasport System – Via San Felice 1/N – SAN VENDEMIANO



o Si informa che alla Fase Regionale del 2 Aprile saranno ammesse le prime 9 squadre classificate della provincia di Treviso e le prime 2 squadre classificate della provincia di Belluno al termine della Fase Finale Provinciale



UNDER 14 MASCHILE:

 Fase di Qualificazione con 16 gironi all’italiana con gare di sola andata, suddivisi nei diversi impianti, dalle ore 14.45 alle ore 17.00 circa. (Le squadre dovranno presentarsi al campo di gioco prestabilito entro le ore 14.15 per le operazioni di Check in).

 Fase Finale tra le prime e seconde classificate dei rispettivi gironi, con gare ad eliminazione diretta:

o dalle ore 17.10 alle ore 17.30 negli impianti dove si è svolta la fase di Qualificazione:

o dalle ore 17.45 presso il Palasport System – Via San Felice 1/N – SAN VENDEMIANO



o Si informa che alla Fase Regionale del 2 Aprile saranno ammesse le prime 8 squadre classificate della provincia di Treviso e le prime 2 squadre classificate della provincia di Belluno al termine della Fase Finale Provinciale



UNDER 13 FEMMINILE:

 Fase di Qualificazione con due gironi all’italiana con gare di sola andata dalle ore 9.30 presso il Palazzetto dello Sport – Via Conti Agosti 74 – MARENO DI PIAVE. (Le squadre dovranno presentarsi al campo di gioco prestabilito entro le ore 9.00 per le operazioni di Check in).

 Fase Finale tra le prime e seconde classificate dei rispettivi gironi, con gare ad eliminazione diretta dalle ore 11.10



o Si informa che alla Fase Regionale del 2 Aprile saranno ammesse le prime 3 squadre classificate della provincia di Treviso e la prima squadra classificata della provincia di Belluno al termine della Fase Finale Provinciale



UNDER 14 FEMMINILE:

 Fase di Qualificazione con girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno dalle ore

11.30 presso il Palazzetto dello Sport – Via Conti Agosti 74 – MARENO DI PIAVE. (Le squadre dovranno presentarsi al campo di gioco prestabilito entro le ore 11.00 per le operazioni di Check in).

o Si informa che alla Fase Regionale del 2 Aprile saranno ammesse le prime 2 squadre classificate della provincia di Treviso e la prima squadra classificata della provincia di Belluno al termine della Fase Finale Provinciale



JOIN THE CLICK

In occasione della prima fase, quella provinciale, del JOIN THE GAME 2017, Fip Veneto ha deciso di lanciare una simpatica iniziativa, aperta a tutte le squadre che parteciperanno alle rispettive fasi provinciali il 26 febbraio prossimo. “JOIN THE CLICK” propone infatti a ogni squadra che scenderà in campo di partecipare al “Social – Contest” fotografico che mette in palio diversi premi. Partecipare è molto facile: basterà andare sulla Pagina Facebook Ufficiale di FIP VENETO, cliccare MI Piace (se non l’avete ancora fatto) e postare una foto simpatica con tutti i componenti del gruppo, indicando il Nome della Squadra e la società di appartenenza. Tutti gli scatti saranno visibili in tempo reale: le foto che riceveranno il maggior numero di “Mi Piace” verranno premiate in occasione della Fase Regionale.