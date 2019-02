Santa Fe Coronda, trionfo della nuotatrice trevigiana Barbara Pozzobon

Barbara Pozzobon conquista la medaglia d’oro alla Santa Fe Coronda e inizia nel migliore dei modi il percorso del FINA Ultramarathon World Series 2019. La nuotatrice trevigiana delle Fiamme Oro quest’oggi ha toccato per prima il traguardo della 45^ edizione della maratona argentina, un’edizione trionfale per il nuoto azzurro, che ha visto salire sul podio maschile l’esordiente Francesco Ghettini (Marina Militare), seguito da Simone Ercoli e Edoardo Stocchino (Fiamme Oro).

Barbara, unica italiana in gara tra le donne, non è stata da meno, dimostrandosi più forte dell’imprevisto dell’ultima ora, ovvero la modifica al tracciato di gara a seguito di una disposizione della prefettura navale argentina, che aveva giudicato insicuro il corso del fiume Coronda per nuotatori e imbarcazioni a causa dei livelli idrometrici fuori norma: i tradizionali 57 km sono stati perciò trasformati in un circuito di 15 km (6 giri da 2,5 km), realizzato all’interno del porto di Santa Fe. La poliziotta di Hydros, già vincitrice della competizione nel 2017 e protagonista l’anno scorso di una medaglia d’argento, non si è persa d’animo e ha subito imposto il suo ritmo alla gara: al secondo giro, dopo circa un’ora, aveva già staccato il gruppo femminile ed era appaiata al gruppo di testa maschile, cui è rimasta aggregata fino all’ultimo giro, chiudendo con l’ottavo miglior tempo assoluto (3 h 20’ 41”).