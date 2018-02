L'Atletica Santa Lucia si prepara a nuovi successi

SANTA LUCIA DI PIAVE Dopo i successi registrati nel 2017, l’Atletica S. Lucia di Piave si prepara a nuovi record, a partire dal numero di iscritti. La società trevigiana - nata nel 2009 e affiliata FIDAL dal 2012 – inizia infatti il nuovo anno nel segno delle giovani promesse: sono oltre 140 le ragazze e i ragazzi, dagli esordienti agli allievi, che si metteranno alla prova sui campi di gara. La società santalucese si prepara così a eguagliare i risultati degli scorsi anni. Nel 2017 l’Atletica S. Lucia di Piave ha conquistato il 4^ posto nel campionato di società della provincia di Treviso (FIDAL Treviso). Ottimi anche i risultati giovanili ottenuti nel campionato 2017 con oltre 5 titoli provinciali conquistati. Al termine del 2016 l’Atletica S. Lucia ha avviato il gruppo amatori/master che ad oggi vanta oltre 30 iscritti e un 4^ posto nel campionato regionale FIDAL di corsa in montagna oltre a numerosi titoli individuali.

"L’ Atletica S. Lucia di Piave persegue lo scopo di riportare il nobile sport dell’atletica leggera in un territorio vasto e caratterizzato da una spiccata tradizione agonistica, attraverso la realizzazione di occasioni e possibilità, per i giovani, di praticare un’attività sportiva dall’elevata incidenza educativa, fondata sul rispetto delle regole e della persona – spiega il presidente Ivano Corsano -. I giovani e la loro crescita, sportiva e umana, sono al centro del progetto che fonda i suoi valori sull’amicizia, il divertimento e il confronto leale. L’obiettivo della società è quello di accompagnare gli atleti all’attività agonistica, preparandoli gradualmente lavorando su tecnica, fisicità e psicologia".

La società di atletica offre un percorso sportivo giovanile articolato e differenziato per le diverse categorie e segue lo sviluppo di un gruppo amatoriale di adulti, aggiungendo alla preparazione tecnica una formazione a tutto campo. "Organizziamo eventi e gare per dare la possibilità ai nostri atleti ed ai nostri amatori di misurarsi in competizioni locali – aggiunge Ivano Corsano -. Curiamo la formazione dei nostri tecnici e dei nostri dirigenti ma anche dei nostri atleti con incontri mirati con specialisti della medicina sportiva, posturale e nutrizionale. Attiviamo programmi di promozione dello sport giovanile nelle scuole primarie e secondarie". Una proposta che si traduce anche in una battaglia per la sicurezza: sono decine infatti gli amatori che si danno appuntamento in pista a Santa Lucia per un allenamento protetto, lontano dal traffico e dai pericoli della strada. Un tema più che mai attuale nel mondo runner al quale questa piccola società di provincia ha saputo dare risposte immediate, con un programma di allenamenti di alto livello.