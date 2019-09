A Santa Lucia c'è sempre più atletica: nasce il nuovo progetto del mezzofondo

Dopo essersi affermata in provincia con ottimi risultati nella velocità e nel salto in lungo, l'Atletica Santa Lucia di Piave prosegue il suo percorso di specializzazione avviando un nuovo percorso per la disciplina di mezzofondo, che negli anni ha dato a Santa Lucia di Piave grandi campioni, raggiungendo un importante accordo di collaborazione con Oddone Tubia, attuale Presidente Provinciale Federazione Italiana Atletica Leggera e tecnico specializzato nella preparazione di atleti per le discipline della media e lunga distanza.

Una collaborazione, quella con Tubia, che arriva in un momento di piena maturazione della società di Santa Lucia di Piave (come risultati giovanili è, oggi, la seconda società della provincia) e prosegue un percorso di alta specializzazione che la società ha avviato l’anno scorso con le categoria cadetti, allievi e juniores. “Come appassionato e studioso delle metodiche di allenamento del mezzofondo e dopo aver allenato come tecnico per molti anni, è sempre rimasto in me il desiderio di tornare ad allenare al momento che avrei avuto più tempo. – dichiara Oddone Tubia, Presidente provinciale Federazione Italiana Atletica Leggera – Ho scelto di ricominciare a fare quello che più mi appassiona, ovvero allenare, con una società, Atletica Santa Lucia di Piave, che negli ultimi anni è crescita e sta portando avanti un progetto sportivo molto interessante".

Atletica Santa Lucia di Piave si trova quest’anno a festeggiare il suo decimo compleanno e si prepara ad importanti cambiamenti, che coinvolgeranno il prossimo triennio societario, con l’obiettivo di strutturare una società sempre più solida e diventare un punto di riferimento per la promozione dell’atletica leggera nelle categorie giovanili nella provincia di Treviso. “Siamo felicissimi di poter accogliere nel nostro gruppo Oddone Tubia che, siamo certi, saprà portare la sue competenze a vantaggio di tutta la società e trasmettere ai nostri Lupi l’impegno e la dedizione necessarie per raggiungere importanti traguardi sportivi” – dichiara Ivano Corsano Presidente Atletica Santa Lucia di Piave. L’attività della società riprenderà il prossimo 16 settembre con la novità della nuova collaborazione con l’esperto allenatore Francesco Storgato, anch’esso in nel comitato provinciale federale, che sarà il nuovo responsabile del settore esordienti.