Troppa stanchezza: l'Imoco Volley si arrende contro Saugella, a Monza finisce 3-1

CONEGLIANO Seconda sconfitta stagionale in campionato per l’Imoco Volley che soffre un po’ la stanchezza dopo una settimana molto impegnativa tra campionato e coppa, e al PalaCandy di Monza ci lascia le penne contro una Saugella brava ad approfittare dell’occasione favorevole contro le Pantere. Un ko relativamente indolore visto che la seconda in classifica, Novara, ha colto un solo punto nella trasferta di Bergamo e quindi ora le Pantere di Conegliano restano prime con quattro punti di vantaggio nel ranking di A1. Domenica prossima affronteranno al Palaverde l’Unet Busto Arsizio dopo una settimana priva di partite che permetterà a coach Santarelli di fare il punto della situazione e di integrare al meglio i nuovi innesti Lee e Bechis.

Nel primo set Saugella trova subito il break con Ortolani e grazie all'invasione di Wolosz, 4-2. Con un filotto di tre punti (Bricio, invasione Hancock e primo tempo di De Kruijf) Conegliano passa avanti, 5-4. Punto a punto fino all’8-8, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. La Saugella difende bene e attacca con precisione, facendo le prove di allungo con Havelkova (11-9). Con l’ex Hancock al servizio le monzesi si portano sul 14-10 (Havelkova e Ortolani) e coach Santarelli chiama time-out. Al ritorno in campo fuga monzese con l’invasione di De Kruijf ed il muro di Havelkova, nuovo time-out Conegliano che non riesce ad entrare in partita, con le tossine della trasferta a Istanbul che si fanno sentire (16-10 Saugella). Si riprende a giocare . Samy Bricio ed un errore di Orthmann tengono in corsa Conegliano (18-14), stavolta è coach Pedullà a chiamare il time-out. L’errore di Hill, l’attacco vincente di Ortlolani e la giocata di Orthmann portano la Saugella sul 21-14. Santarelli inserisce Fabris e Melandri per De Kruijf e Nicoletti, ma Monza vola con Orthmann sul 22-16 e chiude il parziale 25-18 con Ortolani.

Due giocate di Havelkova e l’errore di Bricio lanciano la Saugella sul 3-0. Dopo la giocata di Hill (3-2), Havelkova e Hancock portano la Saugella Monza sul 5-2. Ancora Havelkova a schiacciare forte per le monzesi (6-2) e Santarelli chiama time-out. Bricio va a segno con l’ace (7-5) ma l’errore della messicana ed il muro di Orthmann su Wolosz valgono il nuovo vantaggio monzese, 9-6. L’Imoco non molla e tiene il passo delle padrone di casa con il muro di Nicoletti su Orthmann e grazie all’attacco out di Ortolani (9-8), poi Devetag e Hancock spingono le loro al break, 12-10. Due errori veneti agevolano la discesa delle padrone di casa (15-11), che continuano ad incrementare il distacco con Havelkova (16-12). La Saugella tiene un ritmo sostenuto grazie ad un servizio efficace: Ortolani non sbaglia con la pipe e coach Santarelli chiama time-out con le lombarde che si involano a +5 (18-13). Muro di De Kruijf su Ortolani e risposta di Devetag su Fabris (19-16), poi muro di Dixon sulla stessa Fabris: 20-16 Monza. Sarà il break decisivo conl’errore finale di Bricio che dà il set alla Saugella 25-19.

Equilibrio nelle prime battute (2-2), poi Conegliano firma il break con Wolosz (4-2). Monza appare meno precisa con il servizio (errore Havelkova e Devetag), l’Imoco ne approfitta e Pedullà chiama time-out sul 7-4 per le Pantere. Ortolani non sbaglia ma Fabris inizia a martellare bene in attacco, trovando anche ottime soluzioni a muro (12-6) e coach Pedullà chiama ancora time-out per dare una scossa alle sue. Due errori di Conegliano rimettono in corsa la Saugella ma l’Imoco è davvero ben organizzata a muro: una vivacissima Fabris blocca Havelkova e le venete si portano sul 14-8. Con Fabris e Hill le ospiti prendono il largo (17-9), Monza tenta di rientrare approfittando delle poche sbavature delle venete e dei lampi di Devetag (17-11), ma il vantaggio inizia ad essere importante (18-13). Con pazienza Monza si porta a meno quattro (20-16), trainata da una Dixon ispirata sia a muro che in attacco, e Santarelli chiama time-out. Ortolani (16 punti per l’ex Pantera) in attacco ben coadiuvata da Dixon tiene in corsa una Saugella intensa (22-18), ma le Pantere non vogliono correre rischi in questo set e Hill non sbaglia (24-19). Conegliano pero’ non è il solito schiacciasassi e coach Santarelli deve chiamare la pausa sul 24-21 per le sue. Una giocata di Fabris (14 punti alla fine) chiude il terzo parziale per le venete 25-21.

Un muro ed un ace di Orthmann valgono il break Saugella Monza, 2-0. Danesi tira fuori le unghie e firma il pari per Conegliano (3-3). Si prosegue in equilibrio fino al 6-6, poi due punti di fila di Monza (Dixon e invasione Fabris), regalano il nuovo vantaggio alla Saugella, 8-6. Sul 9-7 Monza Fabris esce dopo aver appoggiato male la caviglia sotto rete, poi Havelkova va a segno e Santarelli chiama la pausa (10-7 per le padrone di casa). Ortolani mura Bricio (13-10) ma l’Imoco torna sotto approfittando dell’errrore di Hancock al servizio (13-12) e poi acciuffa il pari con Hill (14-14). Quando Orthmann spara out l’attacco le venete passano in vantaggio, 15-14 e Pedullà chiama time-out. Un errore per parte al servizio agevola le monzesi (16-16), poi Hill spara out, Dixon fa il contrario e Monza scappa 18-16. Pipe di Ortolani, attacco vincente di Hill (19-18 Saugella), poi muro di De Kruijf su Ortolani e pareggio Imoco (19-19). L’Imoco sbaglia qualcosa di troppo come accaduto in tutta la gara ed è 21-19 Saugella e time-out Santarelli. Finale di set incandescente: Conegliano firma il pari (21-21) e poi passa avanti (invasione Havelkova), 22-21 e Pedullà chiama la pausa. Al ritorno in campo Ortolani schiaccia bene per Monza (22-22), Devetag mura Bricio, Havelkova non sbaglia e sigla i due punti finali: 25-22 per la Saugella che vince 3-1.