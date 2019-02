Champions League: match decisivo per l'Imoco Volley, diretta su Dazn

L'Imoco Volley è partita nelle scorse ore per Firenze dove mercoledì 19 febbraio si giocherà, al Mandela Forum, la permanenza in Champions League nel match con la Savino del Bene Scandicci, penultima giornata del girone D.

Per passare ai quarti di finale le Pantere devono assolutamente vincere con qualsiasi risultato le due gare rimanenti del girone, quella di domani con Scandicci e la chiusura al Palaverde con Lodz, così facendo avrebbero la certezza del primo posto in classifica e il passaggio del turno. Le altre combinazioni di risultati lasciano poco spazio alla possibilità di entrare tra le tre migliori seconde, quindi obbligo di vittoria per la squadra di coach Santarelli, al completo per la gara di domani in cui saranno sostenute a Firenze da una rappresentanza del tifo gialloblù. Dopo 4 giornate la classifica vede al comando Scandicci con 10 punti (3 vittorie), Imoco segue con 7 punti (3 vittorie), Schwerin 4 punti (1 vittoria), Lodz 3 punti (1 vittoria). Passa il turno la prima del girone e le migliori tre seconde dei cinque gironi. Il primo criterio per stabilire la classifica è il numero di vittorie, in caso di parità di vittorie i punti, poi il quoziente set, il quoziente punti e l'ultimo il confronto diretto. Nel prossimo turno martedì 26 (ore 20.30 Palaverde) Imoco-Lodz e alle 19.00 Schwerin-Scandicci. Gli arbitri dell'incontro saranno Mokry (Ser) e Collados (Fra). La partita verrà trasmessa in diretta in video streaming su Dazn (www.dazn.it, in abbonamento), aggiornamenti radio su Radio Conegliano. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley

Imoco e Savino si sono già affrontate tre volte in questa stagione con due vittorie di Conegliano (3-2 nell'andata di Champions al Palaverde, 3-0 in semifinale di Coppa Italia a Verona e 3-1 per Scandicci nell'andata di Regular Season in Toscana). In totale nei confronti diretti 10 vittorie di Conegliano e 4 sconfitte. Coach Daniele Santarelli commenta la gara con queste parole: «Abbiamo preparato bene questa partita, per noi cruciale in prospettiva qualificazione. La settimana scorsa finalmente senza partite infrasettimanali abbiamo potuto lavorare bene, sia sul piano tecnico che fisico. Ora il livello della squadra è alto, siamo riusciti a mettere la squadra in temperatura e abbiamo tutte le giocatrici rodate a puntino per questo appuntamento per noi fondamentale. Nelle ultime partite abbiamo fatto buoni risultati, ma con Scandicci ci vorrà un ulteriore salto di livello nell'intensità di gioco, servirà la nostra miglior prestazione. Per loro non è così decisiva come per noi, ma ci aspettiamo ugualmente n'avversaria molto tosta e dovremo alzare l'asticella. Recentemente abbiamo vinto 3-0 con loro in Coppa Italia, ma non conta, anche lì è stata una partita molto dura e sappiamo che domani sarà un match diverso dove per vincere dovremo solo dare il massimo, senza frenesia, ma con pazienza e tanta concentrazione consapevoli dei nostri mezzi, giocando di squadra. La formazione titolare? Stanno tutte bene, deciderò dopo gli ultimi allenamenti».