Super Imoco in trasferta: rimonta Scandicci e conquista la vittoria per 1-3

TREVISO Colpo grosso in trasferta per le Pantere dell'Imoco Volley che, dopo una grande sofferenza iniziale, sono riuscite a imporre il loro gioco sul difficile campo della Savino del Bene.

Partita iniziata non proprio nel migliore dei modi con le padrone di casa subito aggressive e pronte a imporre il loro ritmo di gioco. Il primo set si chiude così 25-20 per Scandicci, ma l'Imoco, dopo la doccia fredda, inizia a giocare subito una pallavolo di livello superiore. Le Pantere, già dal secondo set, cambiano marcia e costringono alle corde le padrone di casa. Grazie a una Fawcett in stato di grazia, la squadra di Conegliano riesce a conquistare i tre set successivi con i punteggi di 22-25, 16-25 e 18-25. Un risultato fondamentale in chiave classifica che conferma ancora una volta, in questa stagione, l'estremo talento delle campionesse d'Italia in carica.