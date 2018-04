Scherma, Mondiali Cadetti: le trevigiane Cagnin e De Marchi oro nella spada a squadre

TREVISO A 48 ore dalla delusione nella prova individuale, la squadra azzurra under 20 di spada femminile si riscatta salendo sul gradino più alto del podio ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani che si disputano fino al 9 aprile al Cattolica Center di Verona. Le trevigiane Beatrice Cagnin (allieva dei Maestri Davide Cenedese e Roberto Simeone alle Lame Trevigiane e in forza all’Aeronautica Militare) ed Eleonora De Marchi (allieva del Maestro Flavio Puccini a Scherma Treviso e in forza alle Fiamme Oro) con le compagne piemontesi Alessandra Bozza e la leader del ranking mondiale, Federica Isola, partite con la testa di serie numero 1 e favorite della vigilia anche alla luce del titolo europeo vinto a Sochi poche settimane fa, hanno conquistato la medaglia d’oro in finale contro la Romania, sconfitta per 45 a 31.

A cedere il passo al quartetto azzurro in semifinale erano state le russe della Campionessa del Mondo Soldatova in un altro match a senso unico terminato con un netto 45-25. Le difficoltà per l’Italia erano arrivate però nei primi turni eliminatori, già a partire dall’ingresso in gara nel tabellone dei 32, superato per 44-39 contro la Cina; mentre un parziale finale di 8-6 nell’ultimo assalto aveva permesso alle azzurre di passare lo scoglio degli ottavi per 39-38 contro il Canada. Nei quarti era arrivata un’altra vittoria non facile con la Svizzera (45-42) in un match comunque condotto fin dalle prime battute. Ottima la prova della “closer” De Marchi, all’ultima recita nelle categorie giovanili, il cui apporto è stato fondamentale ai fini del risultato finale soprattutto con il Canada, incontro nel quale ha avuto la freddezza di recuperare e chiudere in proprio favore nel minuto supplementare un assalto che vedeva le azzurre indietro nel punteggio a 3 minuti dal termine.

Cagnin ha tirato i primi due match della giornata, sostenendo le compagne nei restanti tre. Come detto, per tutte si tratta di un finale dolcissimo di una competizione che era iniziata male domenica nella prova individuale, dove nessuna aveva raggiunto un posto nelle prime otto dopo aver vinto tutte le prove di Coppa del Mondo della stagione con Isola (3), De Marchi (1) e Bozza (2) e i Campionati Europei a squadre e individuali, ancora con Federica Isola. Nella giornata di martedì è arrivata anche la medaglia di bronzo della squadra maschile di spada. Per Davide Di Veroli, stella del quartetto azzurro, si è trattato della terza medaglia in altrettante giornate, dopo l’argento individuale Under 20 e l’oro individuale U17. Mercoledì si apre il programma della sciabola che vedrà impegnata, per quanto concerne gli atleti veneti, Beatrice Dalla Vecchia – atleta del Champ di Napoli, nata e cresciuta sulle pedane dell’Officina della Scherma di Mirano –nella prova individuale e a squadre Under20.

I compagni di sala Alberto Cederle e Matteo Nigri (Petrarca Padova) saranno le riserve rispettivamente nell’U20 e nell’U17. Il fioretto chiuderà la kermesse iridata da sabato a lunedì prossimi. Per il Veneto indosseranno la maglia azzurra Filippo Quagliotto (CS Montebelluna) e Martina Favaretto (CS Mestre), reduce da 4 medaglie agli Europei di Sochi, mentre Eleonora Berno (Comini Padova) sarà la riserva del terzetto azzurro. A Martina Favaretto saranno richiesti gli straordinari perché sarà al via anche nella gara Under 20, categoria nella quale è Campionessa Europea in carica; con lei ci saranno Marta Ricci (Comini Padova) e, nella prova maschile, Davide Filippi (Comini Padova), Vicecampione Europeo in carica, e Pietro Velluti Franzì (CS Mestre).

Gallery