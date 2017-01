Scherma Conegliano: Ludovico Nardin di bronzo al Trofeo Palladio di Vicenza

CONEGLIANO Bella prestazione di Ludovico Nardin nel Trofeo Palladio, svoltosi a Vicenza. L’atleta della Scherma Conegliano, allenato da Annalisa Santarossa, ha ottenuto un ottimo terzo posto nella categoria Giovanissimi, confermandosi tra i più interessanti prospetti dello storico team trevigiano.

Decimo posto per gli esordienti Zeno Borsoi e Anna Perin. Tommaso Faoro, Benedetta Cesca e Mattia Zanon sono usciti nelle dirette giocate per entrare nei primi otto. Chiara Tavella, Francesco Greselin, Alessandro Gava, Nicolas Ronga, Enrico Marsoni, Leonardo Ceresa, Carlo Brovedani e Matteo Doppieri sono invece gli altri atleti che hanno ben figurato nelle loro categorie. Dopo che il gruppo dei fiorettisti ha partecipato ai Campionati Nazionali di Ancona, la Scherma Conegliano è attesa dal Campionato Interregionale che si disputerà a Faenza il 6 e 7 gennaio e, per i più grandi, dalla seconda prova del Campionato Nazionale, in programma a Terni il 13 e 14 gennaio.