La grande scherma arriva nel weekend alla Zoppas Arena

La grande scherma arriva a Conegliano. Sabato 27 e domenica 28 ottobre, alla Zoppas Arena, è in programma la 1^ prova del Circuito nazionale Master 6 armi, dedicata alle specialità del fioretto, spada e sciabola, sia maschili che femminili.

Circa 600 schermidori, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, si sfideranno su 20 pedane nell’evento che rappresenta la tappa inaugurale della stagione tricolore. Organizzata da Scherma Conegliano, in collaborazione con l’associazione Master Nazionale (AMIS) e la Federazione Italiana Scherma (FIS), la 1^ prova del Circuito nazionale Master 6 armi vedrà impegnati anche atleti dall’illustre passato, campioni olimpici e mondiali. Annunciato pure il ritorno in pedana del grande Mauro Numa, campione olimpico e mondiale nella disciplina del fioretto. Dopo il trofeo Conè, svoltosi nell'omonimo Centro commerciale il 22 e 23 di settembre, e i due seminari di ottobre sulla Gestione dell'emotività nell'attività sportiva e su Alimentazione e sport nell'età evolutiva, Scherma Conegliano organizza dunque un evento che segna il ritorno in città di una disciplina che continua a dare lustro al nostro Paese e dove l'Italia è fra le nazioni più medagliate al mondo.

Uno sport elegante e affascinante, sempre più apprezzato anche nelle categorie over 24 - il settore Master, appunto – e che Scherma Conegliano, dopo il battesimo organizzativo avvenuto lo scorso 25 aprile con la prova regionale Prime Lame ed Esordienti e il primo Trofeo Master PaleXtra al Palasport di Conegliano, sta cercando di proporre ai massimi livelli, coinvolgendo atleti, appassionati, dirigenti e istituzioni. «Siamo molto soddisfatti dell'assegnazione di questa manifestazione perché rappresenta anche un attestato di fiducia nei nostri confronti da parte della federazione – spiega Livia Stivanello presidente di Scherma Conegliano -. Sono più di due anni che lavoriamo per promuovere questo sport a tutti i livelli e qualche soddisfazione cominciamo ad averla sia sotto il profilo organizzativo, che dei risultati. Recentemente il nostro maestro Maurizio Galvan ha conquistato il terzo posto ai Campionati del Mondo individuali Master di fioretto svoltisi a Livorno e tutti i nostri atleti si stanno comportando molto bene nelle manifestazioni alle quali partecipiamo». Grandissimo spettacolo quindi alla Zoppas Arena di Conegliano, sabato 27 e domenica 28 ottobre, a partire dalle ore 9. Un evento da non perdere. Nel segno della grande scherma e di una passione davvero senza età.