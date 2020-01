Sci, Trofeo provincia di Treviso: bene Pelmo, Orsago e Villorba

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In una splendida giornata di sole, che caratterizza un periodo particolarmente fortunato per l'attività sciistica, si è svolta domenica a Alleghe, nel comprensorio del Civetta, la prima prova stagionale del 44° Trofeo provincia di Treviso organizzato dallo Sci Club Villorba per il suo cinquantesimo anno di attività.

Come sempre in prima linea la presidente Liliana Vazzoler che ha coordinato la riuscita dell'evento e l'ottima organizzazione. La competizione si è articolata in due gare: la gara di qualificazione e quella di propaganda con 160 concorrenti iscritti di tutte le età. Lo slalom gigante valevole anche per la qualificazione Fisi ha decretato i migliori tempi con il primi posti assoluti di Edoardo Lazzaroni (Pelmo Ski team) nelle categorie maschili e Alice Zanotto (sci club Orsago) nelle categorie femminili. Buon piazzamento anche per Serena De Stefani che con un ottimo terzo posto ha fatto il miglior risultato del club organizzatore.