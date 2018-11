La staffetta “4x4 se-dici solidarietà io ci sono” porta in dono 4.800 euro

Consegnato, sabato 10 novembre, il ricavato della staffetta di beneficenza “4x4 se-dici solidarietà io ci sono” a Casa Mater Dei e a La Porta onlus. Scuola di Maratona Vittorio Veneto, alla regia dell’evento solidale corso in città il 7 ottobre, ha consegnato alle due realtà 4.800 euro, equamente suddivisi.

Nella casa famiglia “Piccola Resi” de La Porta onlus, sabato pomeriggio si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna del ricavato, a conclusione dell’edizione 2018 dell’iniziativa che ha visto coinvolte 520 persone suddivise in 114 squadre di staffettisti. Presenti il presidente di Scuola di Maratona Vittorio Veneto, Ivan Cao, la direttrice di Casa Mater Dei, suor Carmelita Follador, la presidente dell’associazione La Porta Antonella Caldart, il sindaco Roberto Tonon, con il vicesindaco Alessandro Turchetto e gli assessori Giuseppe Costa e Barbara De Nardi, e molti volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento giunto alla sua terza edizione. «Anche quest’anno, Scuola di Maratona Vittorio Veneto ha voluto donare il ricavato dell’iniziativa a progetti che sostengono la vita nascente, l’infanzia e l’adolescenza, progetti che accomunano, pur in modo differente, le due associazioni beneficiarie – spiega Ivan Cao -. L’associazione La Porta, in procinto di cambiare i vecchi serramenti dell’ala dell’edificio già sede dell’asilo “Piccola Resi”, utilizzerà i 2.400 euro donati per questo intervento e una delle nuove porte sarà ribattezzata “Porta Scuola di Maratona”. A Casa Mater Dei, invece, sono necessarie alcune biciclette per rendere più agevoli gli spostamenti in città delle giovani mamme qui residenti e i 2.400 euro serviranno quindi per questo acquisto. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor e i partecipanti che sono stati i veri donatori. Noi abbiamo fatto da regia, ma gli attori veri sono stati i partecipanti alla manifestazione».