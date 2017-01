Sebastian Negri è già il primo innesto per la stagione 2017/18 del Benetton Rugby

TREVISO In vista della stagione 2017/2018 Benetton Rugby Treviso è lieta di comunicare di aver acquisito i diritti sportivi del giovane giocatore Sebastian Negri da Oleggio (NO), proveniente dall’Hartpury Rugby Football Club, college inglese che milita nella National League 1.

Nato a Marondera (Zimbabwe) il 30 giugno 1994, è alto 1.95 e pesa 108 kg. Sebastian è un avanti versatile in grado di ricoprire sia il ruolo di seconda che di terza linea, ha tra le sue caratteristiche principali la rapidità nei movimenti, l’abilità nel gioco alla mano ed è in grado di assumere compiti importanti come quello di chiamare le touche. Sebastian comincia a giocare a rugby all’età di sei anni alla Springvale House School in Zimbabwe prima di trasferirsi in Sud Africa dove ha frequentato la Clifton Nottingham School. Successivamente riceve una borsa di studio sportiva per l’Hilton College. In Under 18 entra a far parte dell’Academy della squadra sudafricana dei Natal Sharks. Quindi l’approdo in Currie Cup in seguito alla proposta della Western Province.

Le origini milanesi del padre ed il talento dimostrato, gli permettono di vestire la maglia azzurra della nazionale italiana a soli 19 anni, in occasione della Junior World Cup del 2013. Dopo le 9 presente in Under 20, la sua carriera prosegue con la Nazionale Emergenti. Per ultimo, lo scorso 18 Giugno 2016 in occasione del tour estivo, Negri è stato chiamato dal ct Conor O’Shea per sostituire l’infortunato Abraham Steyn collezionando difatti i primi due caps con la Nazionale Maggiore nella vittorie contro Stati Uniti e Canada. Negri terminerà la stagione sportiva in corso con l’Hartpury RFC e raggiungerà Treviso la prossima estate.

Queste le prime dichiarazioni di Sebastian Negri: “Sono molto entusiasta di aver firmato un contratto di 2 anni con un club come Treviso. Sono onorato e grato per l’opportunità che mi è stata data. La Benetton Rugby è una grande società con una lunga ed importante storia. E’ un club composto da tanti giocatori giovani, credo ci siano i presupposti giusti per un futuro bello luminoso. Ho incontrato il ds Pavanello e gli allenatori pochi mesi fa durante la trasferta di Gloucester. Mi hanno spiegato il progetto del club e ciò è stato veramente importante nella mia decisione; sono molto entusiasta di farne parte. Il mio obiettivo principale è quello di lavorare e fare il possibile per migliorarmi come giocatore. Desidero giocare per Treviso e scrivere un capitolo importante della storia di questo club. Ci sono grandi giocatori e grandi allenatori e desidero imparare tanto da loro. Ora che ho finito i miei studi, posso concentrarmi completamente sul rugby. Infine sarà emozionante giocare in Italia, un paese in cui ho molti amici e soprattutto parenti. A Treviso ritroverò compagni di squadra con i quali ho giocato in Under 20, Italia Emergenti e Nazionale Maggiore, questo renderà il mio inserimento più facile”.

Il direttore sportivo Antonio Pavanello ha aggiunto: “Ovviamente rimaniamo concentrarti sulla stagione in corso, ma com’è giusto che sia abbiamo già impostato la campagna acquisti per il prossimo anno. Sebastian è un giovane di prospettiva e per il momento è il primo acquisto che possiamo annunciare. La sua forza in fase offensiva e la capacità di saper coprire la seconda e la terza linea fanno di lui un ottimo tassello in vista del prossimo anno”.