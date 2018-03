Semifinale di ritorno del Trofeo Veneto: il Treviso batte ancora Camisano e vola in finale

TREVISO Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Presidente Visentin è molto soddisfatto dei suoi ragazzi che hanno realizzato un suo desiderio, ovvero aver raggiunto il primo obiettivo stagionale: la finale del Trofeo Regione Veneto. La banda Graziano, con una gara accorta e molto ordinata, ha meritatamente vinto in terra berica e vola in finale. Con il “Toso” Guercilena in forma strepitosa che con le sue serpentine ha letteralmente ubriacato la difesa locale il Treviso, nella ripresa, ha concretizzato al meglio le occasioni create. Ad onor del vero se la squadra del capoluogo fosse stata meno imprecisa nella prima frazione, la gara sarebbe stata chiusa nei primi 45 minuti. Benissimo comunque tutta la squadra a partire da Benji Tunno fino a Giacomo Seno che finalmente trova il suo primo gol ufficiale in biancoceleste.

CAMISANO-A.C.D.TREVISO 0-3

MARCATORI : 81′ Gurcilena, 85 Garbujo, 92′ Seno

CAMISANO: Lovato**, Chimento, Frizzo, Sambugaro, Rizzi, Canacci, Savio**** (30′ st Ilincic*), Pavan**, Lucchini, Corà (28′ pt Contro), Ambrosi (24′ st Viola) In panchina: 12 Nicolè**, 13 Gennaro, 14 Milanello****,16 Artuso*** . Allenatore: Federico Molinari

A.C.D.TREVISO: Tunno, Favero****, Pegoraro**, Nichele, Rosina, Marchiori, Carraro* (31′ Seno*), Tessari, Cesca (28′ st Garbujo), Fuscello (40′ st Banzato), Gurcilena .In panchina: 12 Niero****, 13 Callegaro**, 14 De Marchi****,17 Lipe . Allenatore: Cristiano Graziano

Arbitro: Maicol Guiotto sez. aia di Schio Assistente n° 1: Andrea Gobbo sez. di Mestre Assistente n° 2: Emanuele Zoccarato sez. di Padova

Note. Serata, fredda e umida, terreno molle, ma agibile, illuminazione sufficiente, spettatori 300 circa con nutrito seguito dalla Marca Trevigiana.

Ammoniti: Chimento, Ambrosi, Rosina,Tessari Espulso: al 29′ st Sambugaro per proteste