Serie B, lo Sporting Altamarca inserito nel Girone B: ecco tutte le future sfidanti

MASER Nelle scorse ore è stato comunicato dalla Divisione Calcio a 5 la composizione del prossimo campionato di Serie B 2018-2019. Sporting Altamarca inserito nel girone B composto da 12 formazioni, vediamolo insieme: SPORTING ALTAMARCA, MITI VICINALIS, CANOTTIERI BELLUNO, KANGURO SEDICO, VICENZA C5, FUTSAL CORNEDO, FENICE VENEZIA MESTRE, CITTA’ DI MESTRE, FUTSAL ATESINA, MACCAN PRATA, PORDENONE C5, IMOLESE C5.

Futsal Atesina e Pordenone C5 sono neo promosse avendo vinto la C1 rispettivamente in Trentino e Friuli; mentre il Sedico che ha perso la finale playoff nazionale è stato ripescato causa defezione del Città di Thiene che non si è iscritto. Una sola trevigiana oltre allo Sporting Altamarca, il Miti Vicinalis, due veneziane, due vicentine, due bellunesi e ben 4 squadre fuori regione: Maccan e Pordenone dal Friuli, Atesina dal Trentino e Imolese dall’Emilia Romagna.

Ben 1658 i km che dovrà percorrere il team del presidente Ceccato, con la trasferta più vicina di 80 km tra andata e ritorno nel derby trevigiano con il Miti Vicinalis e i ben 320 per arrivare a Bolzano nel match contro il Futsal Atesina, stessa distanza per raggiungere Imola contro l’Imolese. L’inizio del campionato è fissato per sabato 6 ottobre.