Serie D3, all'Eurotennis Treviso il "derby" con il Circolo Ospedalieri

TREVISO Si accendono i campionati a squadre di serie D e si chiude la prima fase dei tornei giovanili regionali organizzati dalla Fit. L'Eurotennis club Treviso protagonista su entrambi i versanti.

SERIE D

D3 MASCHILE. Dopo il pareggio dell'esordio, netto (4-0) successo dell'Eurotennis Club Treviso nel "derby" con il Circolo Ospedalieri. Vittorie di Ziterni (6-1, 6-0 su Campagnol), Favaro (6-0, 7,5 su Dalla Longa), Basso (6-3, 7-6 su Mogno) e del doppio Camarin-Favaro (6-3, 6-3 su Mogno-Fuser). Il team capitanato da Luca Favaro è ora in testa al girone (3) a quota 4 con Altivole e Caerano. Domenica prossima trasferta sui campi del Tc Conegliano.

D3 FEMMINILE. Si rialza subito la prima squadra dell'Eurotennis dopo il Ko della prima giornata con il Casaleone. Il successo del riscatto (3-0) arriva a Santa Lucia di Piave, al cospetto delle pari categoria dell'Junior Sporting. Grazie alle vittorie di Alessandra Favero e Debora Di Francesco sia nei rispettivi singolari che nel doppio. Domenica altra trasferta, questa volta ad Alpago. Continua intanto a punteggio pieno la corsa della seconda squadra targata Eurotennis. Dopo il Tc 6 punto 0, alle ragazze capitanate da Loredana Lagonigro si è arreso (2-1) il Park tennis. Un successo in rimonta: dopo la sconfitta di Pianca (6-0, 6-1 con Bonsembiante), le vittorie di Lagonigro (6-7, 6-1, 6-1 su Re) e del doppio Pianca-Lagonigro (7-5, 6-3 su Zampieri-Gobbin). Primato in solitaria in classifica e domenica sfida casalinga con il Tc La Barchessa.

D4 MASCHILE. Dopo il bel successo di Padova, la prima squadra dell'Eurotennis impatta (2-2) in casa con il Tc Santa Maria di Sala. Passa per primo il circolo di Treviso con Vendramin (6-0, 7-5 su Vianello). Il bis è opera di Del Stabile (6-3, 7-5 su Da Re). Ma la rimonta veneziana è firmata da Tommasi (3-6, 6-2, 6-4 su Guadagnini) e dal doppio Vecchiato-Michieletto (6-3, 7-6 su Artuso-Caneva). Domenica prossima sfida interna con il Tc Pernumia. E' un rullo la seconda squadra, che dopo il 4-0 al Tc Pedavena si ripete con il medesimo punteggio ai danni del Tc Pertichese. Successi di Risato (6-7, 6-1, 6-1 su Cavinato), Pastore (6-0, 6-1 su Tombolato), Zanette (6-1, 6-1 su Pepato) e del doppio Pastore-Caronia (6-0, 6-0 su Mirko e Paolo Cavinato). Domenica prossima trasferta a Villorba.

GIOVANILI

UNDER 12 MASCHILE. Nulla da fare per la prima squadra dell'Eurotennis, che chiude con una sconfitta (3-0) in trasferta la sua avventura nel girone 2, al cospetto dei pari età del Tc Bovolone. Ragnanese si arrende in tre set (3-6, 7-6, 6-0) a Tomirotti, Cattaneo perde (6-0, 6-1) con Soave e stessa sorte tocca al doppio Rizzo-Mariotto con Soave-Krajna (6-4, 6-2). Chiude senza vittorie anche la seconda squadra, sconfitta (3-0) dalla Polisportiva Preganziol. Bernardi cede a Gallo (6-4, 6-1), Gallinaro a Bettocchi (6-0, 6-1) e il doppio Bencivenga-Bazzo a Bettocchi-Salustri.

UNDER 12 FEMMINILE. A riposo la prima squadra, già certa della qualificazione, il secondo team in rosa dell'Eurotennis chiude al secondo posto del suo girone, perdendo (3-0) lo spareggio primato con il Tc Padova (prima squadra): battute Ricci (6-0, 6-0 da Vincenti), Mattiazzi (6-2, 6-4 da Tancredi) e il doppio Ricci-Mattiazzi (6-4, 6-4 da Vincenti-Lago).