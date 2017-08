Per l'azienda trevigiana Sidi arriva anche la maglia di Campione Europeo 2017 con Kristoff

MASER La collezione delle vittorie Sidi della stagione 2017 si allarga. Dopo classiche importanti e grandi corse a tappe per l’azienda di Maser arriva un altro prestigioso successo. A Herning in Danimarca il norvegese Alexander Kristoff ha vinto la prova in linea dei Campionati Europei di ciclismo. E’ stata una gara emozionante e combattuta che alla fine si è decisa allo sprint dove Kristoff ha fatto valere sugli avversari tutta la sua esperienza, e soprattutto la sua potenza, mettendosi alle spalle l’italiano Elia Viviani, secondo, e l’olandese Moreno Hofland, terzo.

Medaglia d’oro e maglia di campione europeo dunque per Kristoff che quest’anno aveva già centrato due vittorie importanti come la Prudential RideLondon – Surrey Classic, pochi giorni fa sulle strade della Gran Bretagna, e in precedenza la Eschborn-Frankfurt, in Germania. Con Alexander Kristoff diventano così Campioni d’Europa anche le calzature Shot, che rappresentano il modello top della collezione Sidi per il ciclismo su strada. Ricordiamo che il Team Katusha-Alpecin di Aleander Kristoff è uno dei Pro Team interamente sponsorizzati da Sidi nella stagione 2017 dove tutti i corridori hanno a loro disposizione le calzature Shot o Wire a seconda delle proprie esigenze.

