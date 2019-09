Otto atleti di Silca Ultralite convocati nel Veneto per il Trofeo delle Regioni di triathlon

Nuovo appuntamento con il triathlon per gli atleti di Silca Ultralite Vittorio Veneto, che saranno impegnati sia con i colori biancorossi societari sia indossando il body rosso della rappresentativa veneta. Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre a Sanremo, in Liguria, si svolgerà un weekend dedicato alla multidisciplina che proporrà la Coppa delle Regioni, il campionato italiano crono a squadre e la finale di Coppa Italia (crono individuale).

Ben otto giovani atleti Silca sono stati chiamati a rappresentare il Veneto in uno degli appuntamenti più importanti per il movimento giovanile. Si tratta della campionessa italiana Youth A, Sofia Tonon, Matilde Dal Mas, Viola Pagotto, Giulia Secchi, Lucilla Longo, Pietro De Pizzol, Agnese Passone e Arianna Zanusso. Al gruppo “veneto” si aggiungeranno anche Simone Zoppas e Beatrice Sant, in gara, come i compagni, individualmente. Silca Ultralite Vittorio Veneto gareggerà anche nel campionato italiano crono a squadre con due formazioni al femminile, una squadra Youth e una Junior. “Quest’anno le convocazioni dei nostri giovani per il Trofeo delle Regioni sono ancora più numerose rispetto agli altri anni – commenta Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto – non possiamo che esserne orgogliosi, perché ci confermano, una volta di più, che il lavoro che stiamo facendo a livello di vivaio giovanile sta pagando. Non tutti diventeranno campioni, ma di certo futuri adulti con ben chiari i valori dello sport”.

Curiosità: Sofia Tonon continua con le sue fortunate incursioni nel mondo dell’atletica, che a marzo le hanno portato il titolo italiano cadette di corsa campestre. È stata infatti convocata anche dal comitato provinciale della Fidal di Treviso per far parte della rappresentativa trevigiana che sabato 7 settembre gareggerà in provincia di Udine al 28° Trofeo Giovanile internazionale di atletica leggera “Città di Majano”. Gareggerà ai campionati italiani 10 chilometri su strada, Andrea Mason, quest’anno medaglia d’argento ai tricolori di duathlon nella staffetta junior. Restando nel campo dell’atletica, nuova gara, questa volta nei 1500, per Catalin Tecuceanu che sarà impegnato a Modena, al Trofeo Crotti – Ruggeri; Setota Vianello correrà invece gli 800 a Rosà, nel vicentino, al Trofeo Zanon, valido come campionato regionale individuale allievi e junior.

Domenica 15 settembre altra trasferta numerosa per Silca Ultralite, in gara all’Acquarena Aquathlon di Bressanone con Giulia Zoppas, Maria Lazzari, Giovanni De Pizzol, Valentino Kopcka, Rebecca Gava, Giulia Secchi, Lucilla Longo, Pietro De Pizzol, Agnese Passone, Matilde Dal Mas, Eleonora Biz, Sofia Tonon, Simone Zoppas, Beatrice Sant, Viola Pagotto e Arianna Zanusso.

Davvero un mese intensissimo, tra gare e allenamenti, quello di settembre, per la società vittoriese.