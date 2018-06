Valdobbiadene: il driver Simone Miele è nella top five del Rally della Marca

VALDOBBIADENE Il Rally della Marca conclusosi due giorni fa ha regalato a Simone Miele e Lisa Bollito una importante quinta posizione assoluta. In gara con la Citroen DS3 Wrc curata dalla Dream One Racing, il duo lombardo-piemontese è partito subito all’attacco vincendo la prova speciale di apertura, la spettacolare “Zadraring” mostrandosi da subito competitivo come già un anno fa.

Dopo l’ottima partenza Miele ha dovuto far fronte a dei problemi all’attuatore del cambio che in fase di staccata non permetteva di scalare le marce: “abbiamo compiuto parecchi dritti e testacoda perdendo molti secondi” ha spiegato Miele “ma non sarebbe cambiato nulla ai fini del podio: complimenti ai primi tre cioè Sossella, Fontana ed Albertini che hanno disputato davvero una gara sopra le righe”. Il pilota della scuderia Top Rally passa poi ai ringraziamenti: “Il mio applauso va alla mia navigatrice Lisa Bollito che è stata bravissima anche questa volta e al team che ha risolto velocemente un problema che poteva continuare a condizionare la corsa. Ora ci aspetta una breve pausa e poi penseremo al Rally del Friuli”.

Con questo piazzamento Miele aggiunge sei punti alla sua graduatoria salendo così a quota 14 e raggiungendo la quinta piazza provvisoria della classifica generale. Nella Michelin Rally Cup Miele si conferma in seconda posizione assoluta giacché il Marca è stato concluso terzo sempre per ciò che riguarda la suddetta coppa.