Domenica l'atteso Sky&Gas Golf Tour arriva sui campi di Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO Dopo Udine, Bologna, Asolo, Roma e Firenze, lo Sky&Gas Golf Tour torna nella provincia di Treviso. Il torneo golfistico d’eccellenza promosso da Sky Gas & Power - società udinese attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas - approda domenica 10 giugno al Golf Club Villa Condulmer di Mogliano Veneto per la sua settima tappa.

Confermando la sua vicinanza al mondo sportivo e l’attenzione alle fonti di energia sostenibili, Sky Gas & Power ha scelto un impianto che offre uno scenario capace di coniugare storia, natura, paesaggio e tecnica. Il percorso a 18 buche par 71 lungo 5.900 metri di Villa Condulmer, è stato costruito in momenti diversi: le prime nove buche, disegnate da John Harris, si snodano fra piante secolari del parco della settecentesca villa; le seconde invece, costruite 10 anni dopo su disegno di Marco Croze, si sviluppano in lunghezza. Anche se l’andamento del campo è pianeggiante, le insidie non mancano, persino per i giocatori più esperti. «È un campo che apre alla sfida. E a noi le sfide piacciono particolarmente», afferma Stefano Caldarazzo, amministratore e fondatore di Sky Gas & Power che ha voluto inserire la struttura di Mogliano Veneto nel circuito golfistico. «Il golf, come del resto molti altri sport che hanno visto Sky Gas & Power al loro fianco, richiede attenzione, dinamismo e strategia. Essere fornitori di energia oggi significa fare scelte precise nel campo dell’ecosostenibilità e dell’attenzione al cliente: la cura nel servizio è inserita in un mercato estremamente dinamico dove la strategia deve essere vincente».



Lo Sky&Gas Golf Tour è un torneo a tre categorie Stableford a 18 buche, riservato ai giocatori maggiorenni; ad ogni tappa verranno premiati i primi due classificati in ciascuna delle tre categorie, 1 lordo ed 1 lady che accederanno alla finale nazionale. I vincitori della tappa di Firenze dello scorso 26 maggio e che accederanno alla finale sono: Alessandro Cheli (primo lordo), Fabio Redi (primo netto prima categoria), Marco Panteri (primo netto seconda categoria), Federico Ignesti (primo netto terza categoria), Cinzia Buglione (primo ladies) e Roberto Lepri (premio speciale).



Le prossime tappe dello Sky&Gas Golf Tour sono: il 7 luglio al Pevero Golf Club in Costa Smeralda (OT); il 21 luglio al Golf Puglia San Domenico di Fasano (BR); il 19 agosto al Golf Lignano di Lignano Sabbiadoro (UD) e il 2 settembre al Royal Park Golf I Roveri di Fiano (TO). La finale nazionale è in programma il 30 settembre al Golf Club Udine di Fagagna (UD).