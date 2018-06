Societari Cadetti: trionfano Breganze e Vicenza. Negli ostacoli c'è però Treviso

TREVISO Asi Atletica Breganze, in campo maschile, e Csi Atletica Provincia di Vicenza, a livello femminile, sono le squadre vincitrici del campionato regionale cadetti di società, svoltosi nel weekend a Bassano del Grappa (Vicenza). L’Asi Atletica Breganze ha totalizzato 284 punti, precedendo l’Athletic Club Firex Belluno (276) e la Vis Abano (275). Quarte, ad un punto dal podio, le Fiamme Oro Padova (274). Il Csi Atletica Provincia di Vicenza si è imposto con 324 punti, lasciandosi alle spalle l’Atletica Riviera del Brenta (291) e le Fiamme Oro Padova (290,5). La “due giorni” di categoria ha offerto grandi risultati dal punto di vista tecnico.

Spicca il 38”33 di Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) nei 300 ostacoli, miglior prestazione italiana di categoria (cancellato il 38”37 stabilito dal laziale Giulio Luciani, a Cles, l’8 ottobre dell’anno scorso). Ganz ha poi vinto i 100 ostacoli in 13”67 (-1.4). Di spessore pure le doppiette messe a segno da Giulia Dani (Trevisatletica), che ha primeggiato nei 300 ostacoli (44”41) e negli 80 ostacoli (11”71, -1.3), e da Zoe Tessarolo (Csi Atl. Provincia di Vicenza), leader nei 300 (40”09) e nel triplo (11.74, +0.6). Applausi inoltre per Kristian Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) nel giavellotto (58.05), per Emanuele Cecere (Assindustria Sport Padova) nell’asta (3.80), per Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) nel lungo (6.64, +0.8) e per Tarè Miriam Bergamo (Discobolo Atl. Rovigo) nel peso (13.15).

RISULTATI. 1^ GIORNATA. Cadetti. 80 (+1.9): 1. Yassin Bandaogo (Asi Atl. Breganze) 9”10, 2. Roy Osamudiam Obaisiuwa (Assindustria Sport Padova) 9”26. 1000: 1. Giacomo Filippi (Us Intrepida) 2’50”84. 300 hs: 1. Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) 38”33. Marcia (5000 m): 1. Alessandro Bonafede (Atl. Insieme Verona) 25’25”46. Alto: 1. Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) 1.80. Triplo: 1. Thomas Pozzer (Asi Atl. Breganze) 12.45 (-1.1). Peso: 1. Davide Pierobon (Nuova Atl. Roncade) 14.59. Giavellotto: 1. Kristian Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 58.05. Cadette. 80 (-2.4): 1. Martha Aisosa Aigboyia (Us Intrepida) 10”47. 1000: 1. Matilde Vigato (G.A. Coin) 3’06”55. 300 hs: 1. Giulia Dani (Trevisatletica) 44”41. Asta: 1. Francesca D. Campostrini (Us Intrepida) 3.10. Lungo: 1. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 5.54 (-0.6). Marcia (3000 m): 1. Alexandrina Mihai (Gsd Valdalpone De Megni) 16’04”43. Disco: 1. Sveva Mancin (Atl. Riviera del Brenta) 29.07. Martello: 1. Elena Favaglioni (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 41.52. GARE EXTRA. Marcia allievi (5000 m): 1. Enrico Zambon (Vis Abano) 26’52”94.

2^ GIORNATA. Cadetti. 300: 1. Simone Viviani (Venezia Runners Atl. Murano) 37”27. 2000: 1. Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 6’13”3. 1200 siepi: 1. Giulio Dal Pra (Atl. Marostica Vimar) 3’30”79. 100 hs (-1.4): 1. Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) 13”67. Asta: 1. Emanuele Cecere (Assindustria Sport Padova) 3.80. Lungo: 1. Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) 6.64 (+0.8). Disco: 1. Matteo Zordan (Asi Atl. Breganze) 38.63. Martello: 1. Kristian Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 41.86. 4x100: 1. Fiamme Oro Padova A (Persi, Salvo, Abanico, Garbo) 45”83. Cadette. 300: 1. Zoe Tessarolo (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 40”09. 2000: 1. Alice Biz (Vittorio Atletica) 6’52”58. 1200 siepi: 1. Sara Pastorello (Vis Abano) 4’05”19. 80 hs (-1.3): 1. Giulia Dani (Trevisatletica) 11”71, 2. Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) 12”08. Alto: 1. Giulia Benacchio (Gs Marconi Cassola) 1.59. Triplo: 1. Zoe Tessarolo (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 11.74 (+0.6). Peso: 1. Tarè Miriam Bergamo (Discobolo Atl. Rovigo) 13.15. Giavellotto: 1. Francesca Sangion (Atl. Biotekna Marcon) 38.53. 4x100: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Nwachukwu, Fiagah, Capitanio, Barattini) 50”59.