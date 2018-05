A Sofia arriva un'altra doppietta firmata Trevigiani Phonix Hemus 1896

TREVISO I giovani della Trevigiani Phonix Hemus 1896 continuano a vincere, anzi a stravincere. Sabato a Sofia, in Bulgaria, Mihail Mihaylov si è imposto nel Gp Doltcini, gara nazionale, che la formazione guidata da Todor Kolev ha dominato, conquistando anche la seconda piazza con Stanimir Cholakov. Il 20enne di Troyan ha centrato la vittoria grazie a un attacco nel finale che gli ha permesso di raggiungere il traguardo in solitaria, mentre il compagno più esperto ha regolato il gruppo precedendo il connazionale Nikolay Genov che ha completato il podio.

Il presidente Ettore Renato Barzi da Treviso applaude la settima vittoria stagionale e la terza doppietta del 2018, dopo le splendide prestazioni al Trofeo Edil C di Collecchio e al Gp Pazardjik, con Cholakov e Mihaylov a posizioni invertite. Domenica l'argentino Nicolas Tivani correrà "in casa", nella sua San Juan, la prova in linea dei Giochi Panamericani mentre i compagni Alessandro Fedeli, Fabio Mazzucco, Filippo Zana, Abderrahim Zahiri, Floryan Arnoult e Javier Ignacio Montoya disputeranno l'internazionale Circuito del Porto a Cremona.