Solid World Junior Camp Basket a La Ghirada

Settimana di basket per 80 ragazzi da 6 a 16 anni a La Ghirada questa settimana per il Solid World Junior Camp, organizzato da Solid World Basket in collaborazione con TVB negli impianti della Città dello Sport, giunto quest'anno alla 14° edizione. In contemporanea è attivo il Referee Junior Camp, un camp unico nel suo genere in collaborazione con la FIP veneta, dedicato ai mini-arbitri dai 13 anni, che ha richiamato ben 58 ragazzi in procinto di iniziare l'avventura con il fischietto al collo.

I Camp prevedono allenamenti in palestra e nei campi esterni de La Ghirada coordinati dai prestigiosi coach che dirigono il camp, Fabio Corbani e Lino Frattin con Andrea Fels, che insieme agli allenatori e istruttori delle giovanili TVB e Solid World gestiscono il lavoro sul campo. La supervisione dell'attività del camp è nelle sapienti mani del due Domenico Immucci-Paolo Pressacco, le anime del settore giovanile de La Ghirada. La gestione dei mini arbitri è affidata ai responsabili FIP Andrea Zangrando e Nicolo' Zentilin.

Grazie alle strutture presenti nel centro sportivo non mancano altre attività come piscina, beach volley, calcetto, ecc per rendere la giornata varia e divertente. Una bella occasione per i ragazzi, a ridosso della ripresa degli allenamenti con le loro squadre, per ripassare i fondamentali e arricchire il bagaglio tecnico in vista della nuova stagione sportiva. Venerdì 30 alle 19 la chiusura dopo una settimana di lavoro e divertimento che verrà coronata dai tornei finali e le premiazioni.