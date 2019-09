Missione compiuta per Soraya Paladin: il Giro delle Marche è tutto suo

Con un guizzo da vera campionessa la corsa a tappe marchigiana va all’atleta dell'Alè Cipollini, che porta a casa l’ultima tappa e la classifica generale superando la diretta avversaria Marta Cavalli sul traguardo di Offida dove terza è giunta la britannica Elizabeth Banks. Soraya Paladin sale a quota cinque vittorie stagionali: prima di oggi, le due tappe alla Vuelta a Burgos la scorsa primavera e recentemente la frazione di Pescia al Giro di Toscana - Memorial Michela Fanini. Qui come in Toscana, l’atleta trevigiana vince anche la Classifica dei GPM con ben 40 punti. Una vittoria importante in vista dei prossimi Campionati del Mondo il 28 settembre, in cui Soraya difenderà i colori della Nazionale italiana sulle strade dello Yorkshire durante la gara in linea. La classifica generale vede dunque vincitrice assoluta Soraya Paladin con 9’’ su Marta Cavalli e 42’’ su Rasa Leleivyte. Nella top 10 anche Chloe Hosking, decima a 2’24’‘.

RISULTATI ULTIMA TAPPA GIRO DELLE MARCHE IN ROSA:



1. Soraya PALADIN

2. Marta Cavalli

3. Elizabeth Banks

15. Chloe HOSKING

37. Nadia QUAGLIOTTO

41. Jelena ERIC

DNF. Marjolein VAN’T GELOOF