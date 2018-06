Sorteggi di Challenge Cup: il Benetton pesca Harlequins, Agen e Grenoble

TREVISO E’ andato in scena mercoledì pomeriggio a Losanna in Svizzera, sede dell’European Professional Club Rugby, il sorteggio di Challenge Cup per la stagione 2018/2019. L’urna ha inserito il Benetton Rugby nel girone 5, insieme agli Harlequins, squadra inglese militante in Aviva Premiership, ed ai club francesi di Top 14: Agen e la neopromossa Grenoble.

Due i precedenti con la squadra londinese (quest’anno giunta decima, ndr) entrambi risalgono alla stagione 1999/2000, quando il Benetton Rugby inserito nel girone 5 di Heineken Champions Cup sconfisse in entrambe le occasioni gli Harlequins: 19-22 in trasferta, dopo un parziale di 19 a 3 nel primo tempo, e 24-23 allo Stadio Monigo. Sfida completamente inedita contro l’Agen (quest’anno giunto undicesimo, ndr), club storico dell’omonima città che ha vinto 8 campionati francesi e sei coppe di Francia. Infine un solo precedente contro il Grenoble nell’incontro amichevole il 12 agosto 2016 a Monigo, match in cui i Leoni biancoverdi si imposero per 42 a 10.

Queste le dichiarazioni del Direttore Sportivo Antonio Pavanello: “Possiamo certamente definire positivo il sorteggio di oggi. Il buon posizionamento dello scorso anno ci ha permesso di essere teste di serie, inoltre abbiamo anche evitato il pericolo Clermont. Saranno tre sfide importanti che ci faranno capire se il nostro processo di crescita e maturazione sta avvenendo. L’obiettivo sarà quello di andare avanti il più possibile nella competizione. Tutto dipenderà dalle francesi e dalla loro maniera di affrontare la coppa, sono invece certo che gli Harlequins proveranno ad arrivare sino in fondo”. Il secondo rappresentante italiano del PRO14, il Zebre Rugby Club, è stato invece assegnato al girone 4 contro La Rochelle, i Bristol Bears e Enisei-STM.

Gironi della Challenge Cup per la stagione 2018/2019

Girone 1: Northampton Saints, Clermont, Dragons, Timisoara Saracens

Girone 2: Pau, Ospreys, Worcester Warriors, Stade Francais;

Girone 3: Sale Sharks, Connacht, Bordeaux, Perpignan

Girone 4: La Rochelle, Zebre, Bristol Bears, Enisei

Girone 5: Benetton Rugby, Harlequins, Agen, Grenoble

EPCR weekends – 2018/19

Round 1: 12/13/14 Ottobre 2018

Round 2: 19/20/21 Ottobre 2018

Round 3: 7/8/9 Dicembre 2018

Round 4: 14/15/16 Dicembre 2018

Round 5: 11/12/13 Gennaio 2019

Round 6: 18/19/20 Gennaio 2019

Quarti di finale: 29/30/31 Marzo 2019

Semifinali 19/20/21 Aprile 2019

Finale Newcastle 2019

European Rugby Challenge Cup : venerdi 10 maggio 2019, St James’ Park Newcastle