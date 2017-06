Sorteggi di Champions Cup: i Leoni sfideranno Scarlets, Toulon e Bath

TREVISO Si è svolto giovedì pomeriggio a Neuchatel in Svizzera, sede dell’European Professional Club Rugby, il sorteggio di Challenge Cup e Champions Cup per la stagione 2017/2018.

Ad estrarre le urne sono stati Ieuan Evans e Austin Healey, che in passato hanno sollevato l’allora chiamata Heineken Cup con Bath e Leicester. Il Benetton Rugby è stato inserito nel girone 5 insieme agli Scarlets, campioni del Guinness PRO12, Toulon, finalisti di Top14, e gli inglesi del Bath. Diversi i precedenti, anche in Champions Cup con i gallesi. Inedito invece lo scontro con Toulon, club che conosce bene questa competizione avendola vinta tre volte consecutive dal 2013 al 2015. Infine soltanto due i confronti con il Bath, risalenti alla stagione 2004/2005, terminati con una vittoria a Monigo per 29 a 23 che vide protagonista assoluto Marius Goosen con 24 punti messi a segno ed una sconfitta fuoricasa 47 a 7, anche in questa occasione fu il nostro attuale allenatore della difesa a siglare gli unici punti messi a segno.

“Conosciamo perfettamente l’elevata caratura di questa competizione – ha commentato il Direttore Sportivo, Antonio Pavanello – La Champions Cup racchiude le migliori 20 squadre d’Europa. Per cui non esistono gironi facili o difficili, tutti hanno le proprie insidie. Gli Scarlets sono un club che affrontiamo ormai da tempo in PRO12, squadra solida, determinata, amante del gioco aperto che quest’anno ha saputo aggiudicarsi il titolo disputando un’ottima stagione e dei playoff perfetti. Tolone per noi è una novità, sono dotati di un organico ricco di campioni, non per niente sono arrivati in finale di Top14. Infine Bath li abbiamo incontrati soltanto un paio di volte nella stagione 2004/2005 e considerato come andò, converrà schierare Goosen (afferma sorridendo il DS, ndr). Scherzi a parte, anche loro sono buona squadra per cui dovremo fare grande attenzione. Ci prepariamo ad affrontare questa Champions Cup con tanta voglia di far bene e dimostrare il nostro valore. Soprattutto in casa desideriamo regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi.”

Gironi della Champions Cup 2017/2018:

Girone 1: Wasps, La Rochelle, Ulster, Harlequins.

Girone 2: Clermont Auvergne, Saracens, Ospreys, Northampton Saints.

Girone 3: Exeter Chiefs, Leinster, Montpellier, Glasgow Warriors.

Girone 4: Munster, Racing Metro 92, Leicester Tigers, Castres.

Girone 5: Scarlets, Toulon, Bath, Benetton Rugby.

Le date della Champions Cup 2017/2018

Round 1: 12/13/14/15 Ottobre 2017

Round 2: 19/20/21/22 Ottobre 2017

Round 3: 7/8/9/10 Dicembre 2017

Round 4: 14/15/16/17 Dicembre 2017

Round 5: 11/12/13/14 Gennaio 2018

Round 6: 18/19/20/21 Gennaio 2018

Quarti di finale: 29/30/31 March / 1 April 2018

Semifinali: 20/21/22 April 2018

Finale Champions Cup: Sabato 12 Maggio 2018 (San Mamés Stadium, Bilbao)