Il maltempo ferma il calcio trevigiano: campionati provinciali sospesi nel weekend

TREVISO Da alcuni giorni la Marca trevigiana sta vivendo nella morsa del maltempo. Neve, vento, pioggia e temperature gelide continueranno, secondo gli esperti, anche nel fine settimana.

Una situazione che ha costretto i vertici trevigiani della Lega Nazionale dilettanti ad annunciare la sospensione di tutte le gare dei campionati provinciali di calcio in programma sabato 3 e domenica 4 marzo. La notizia riguarda centinaia di giocatori impegnati sui campi da gioco della Marca. Stando a quanto riportato dalla Federazione, nel pomeriggio di sabato le gare sospese saranno tutte quelle del campionato provinciale Juniores e le attività di base del Torneo F. Prima categoria Esordienti (2° anno) 11 vs 11, del Torneo F. Prima categoria Esordienti (2° anno) 9 vs 9; del Torneo F. Prima categoria Esordienti (1° anno) 9 vs 9; del Torneo F. Prima categoria Pulcini (2° anno) (sabato) (gir. A e B) 7 vs 7 (doppio campo); del Torneo F. Prima categoria Pulcini (1° anno) (gir. A) 7 vs 7.

Domenica invece non scenderanno in campo le squadre dei campionati provinciali Allievi e Giovanissimi. Per le gare del Campionato Regionale di Seconda Categoria (Gir. P e Q) e quello Provinciale di Terza Categoria, l’eventuale sospensione dell’attività sarà comunicata nella mattinata di sabato 3 marzo 2018. Infine, conclude la Federazione, tutte le richieste di posticipo per le gare in programma sabato 3 o domenica 4 marzo pubblicate nel C.U. n.43 del 28 febbraio 2018 rimangono in programma come di seguito specificato:

Jup A 6ª R Godega - Calcio San Fior 21.04.2018 15:30

Jup B 6ª R Marocco - Condor S.A. Treviso 12.03.2018 18:30

Gip A 6ª R Calcio Caerano - Campigo 06.03.2018 19:30

Gip A 6ª R Calcio Loria 96 - San Gaetano Calcio 08.03.2018 18:30 637

Gip B 6ª R Ponzano Calcio Sq.2 - Lovispresiano 07.03.2018 18:30

Gip D 6ª R Football Club Conegliano - Gorghense 08.03.2018 19:00

Gip E 6ª R Fregona Calcio - Follinese 05.03.2018 19:00