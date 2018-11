Benetton Rugby: sabato l'ultima partita del tour sudafricano

Sabato 1 dicembre, al Nelson Mandela University Stadium, i Leoni di coach Crowley scenderanno in campo per la seconda ed ultima partita del tour sudafricano. I biancoverdi alle 19:15 locali (18:15 italiane) affronteranno gli Isuzu Southern Kings, anch’essi reduci da un insuccesso contro Connacht per 31 a 14, gara valida per il 10° round di Guinness Pro14.

Il match che andrà in onda su Dazn, verrà diretto dall’arbitro irlandese Sean Gallagher e dagli assistenti George Clancy e Ruhan Meiring. Lo staff tecnico biancoverde cambia complessivamente 3 pedine nei 23 giocatori selezionati e sono anche le 3 sostituzione nel 15 di partenza. Il Benetton Rugby vedrà così una linea dei trequarti composta da Angelo Esposito ad estremo insieme a Ratuva Tavuyara e Monty Ioane che agiranno sulle ali. La coppia dei centri sarà composta da Tommaso Iannone e Marco Zanon. Mediana occupata da Ian McKinley, alla sua 50esima presenza in maglia biancoverde, e Dewaldt Duvenage. Infine il pacchetto di mischia vedrà una prima linea formata dai piloni Nicola Quaglio, Hame Faiva e Marco Riccioni. In seconda linea ci saranno Irné Herbst e Federico Ruzza. Chiuderanno il pack Giovanni Pettinelli, Michele Lamaro e capitan Marco Barbini. A disposizione per la squadra ci saranno: 16 Engjel Makelara, 17 Alberto De Marchi, 18 Giuseppe Di Stefano, 19 Niccolò Cannone, 20 Marco Lazzaroni, 21 Giorgio Bronzini, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi.