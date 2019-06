Special Team Trevisatletica: a Padova arriva una pioggia di medaglie tricolori

Pioggia di medaglie sullo Special Team Trevisatletica ai campionati italiani promozionali Fisdir di atletica leggera, svoltisi allo stadio Colbachini di Padova. La squadra del capoluogo della Marca, guidata da Paolo Pavan, ha presentato in pista 12 atleti, otto ragazzi e quattro ragazze: tutti sono andati a medaglia. Sul gradino più alto del podio, Giorgio Pegoraro (50 metri), Rachele Chiodero (50 metri), Giuseppe Santoro (salto in lungo da fermo) e, per due volte, Gustavo Ortica, che si è imposto negli 80 e nei 150 metri.

Ortica era anche uno dei componenti della staffetta maschile (3x150-100-50) che, completata da Gianluca Girotto e Giorgio Pegoraro, ha vinto un significativo argento in 45”9. Piazze d’onore anche per Gianluca Girotto (salto in lungo da fermo), Nicolò Bertelli (50 metri) e Benedetta Storer (50 m). Bronzi invece per Giovanni Sartorello (50 metri), Umberto De Rossi (150 metri), Niccolò Balestrieri (getto del peso), Giulia Caccin (lancio del disco), Sara Pillon (marcia) e per la staffetta 4x50 composta da Pillon, Chiodero, Caccin e Storer. Special Team Trevisatletica è ora atteso dai campionati italiani per il settore agonistico e assoluto Fisdir, che si terranno a Macerata nel weekend. In pista quattro atleti: Serena Bettin, Francesco Grando, Damiano Zambon e Carlo Alberto Ziegler.