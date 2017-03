SPECIALE TREVISO MARATHON: tutto quello che c'è da sapere sulla corsa di domenica

CONEGLIANO Una gara di altissimo livello, che vedrà al via i migliori italiani delle specialità, oltre agli africani e ad altri stranieri che dettano legge nella disciplina. La Treviso Marathon 1.4 di domenica 5 marzo promette dunque di regalare uno spettacolo agonistico davvero importante.

Nei 42,195 km, validi come Campionato Nazionale U.S. Acli Maratona, tornerà, dopo il debutto con tanto di vittoria nell'edizione 2015, l'azzurro Stefano La Rosa, che tenterà di correre attorno alle 2 ore e 10 minuti. Nel suo palmarès, il bronzo a squadre con l’Italia agli Europei di cross del 2014, l’ottavo posto nei 10.000 agli Europei di Zurigo del 2014 e tre vittorie con la nazionale nella Coppa Europa dei 10.000 (2013, 2015, 2016). Tra i primati personali, 2h11'11'' nella maratona, 1h02’15’’ nei 21,097 km e 28’13’’62 nei 10.000 in pista. Il Carabiniere toscano dovrà vedersela con uno stuolo di atleti stranieri, dai keniani, come Jonhathan Chirchir Kimutai, vincitore della maratona di Mombasa nel 2015 e Wesley Kiprono Kemboi, al rumeno Nicolae Alexandru Soare, olimpico a Rio 2016, già campione rumeno sulla mezza maratona e medagliato a Europei Under 23 e Universiadi e ancora all'ugandese Simon Rugut Kipngetich, vincitore della Treviso Marathon del 2014. Al femminile, cast tutto straniero quello organizzato dal responsabile dei top runner, Migidio Bourifa (già campione italiano di maratona e vincitore proprio a Treviso nel 2009) con ben tre croate protagoniste delle scorse edizioni della Treviso Marathon: la vincitrice dell'edizione 2016, Marija Vrajcic, olimpica a Rio 2016 e per due volte regina della 100 km del Passatore, come Nikolina Sustic (vincitrice dell'ultramarathon nel 2016 e nel 2015) e Jasmina Ilijas, terza lo scorso anno sul traguardo di Conegliano (proprio i croati, che arriveranno nel trevigiano in circa 100, rappresentano la nazionalità più numerosa dell'edizione 2017). In lotta per la vittoria anche la keniana Lucy Liavoga.

Nella seconda Treviso Half Marathon invece protagoniste tutte italiane: ci saranno la campionessa italiana sulla distanza in carica, Rosaria, detta Rosalba, Console, nel 2016 anche campionessa nazionale nei 10.000 metri (per lei 7 i titoli italiani in carriera), con medaglie alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali Militari e agli Europei under 23, con PB di 1h09'34'' (nel 2016 SB di 1h13'01''); Sara Galimberti, nel 2015 in 1h13'42'' nei 21,097 km (nel 2009 Miss Lombardia) e la vicentina Deborah Toniolo, già vincitrice della Treviso Marathon nel 2006, oro europeo a squadre con la nazionale di maratona nel 2006, capace di correre a Cremona, lo scorso anno, in 1h16'18'' (PB 1h09'34'', 2005). Al maschile, in gara il marito della Console, l'azzurro Daniele Caimmi (PB 1h02'57'' 2007) e il rumeno ventiquattrenne Claudiu Bisca (PB 1h06'57'').

PERCORSO

Sia la Treviso Marathon 1.4 che la seconda Treviso Half Marathon sono certificate di classe A Iaaf per l'omologazione dei record di categoria massima. I due percorsi sono veloci con meno curve nel finale rispetto alla scorsa edizione, senza pavé, con altimetria leggermente in discesa nel primo tratto e piatta nel secondo e dunque ideali per ottenere buoni tempi. Tra i punti di forza, anche una logistica vincente: nell'arco di 100 metri i partecipanti troveranno segreteria, partenza, arrivo, area premiazioni, ristoro, spogliatoi, Expo Run. Tra le novità 2017, a fronte di tante conferme come la partenza in Corso Mazzini, tra l'ingresso di Corte delle Rose e la Scalinata degli Alpini, il nuovo arrivo (più ampio rispetto all'edizione 2016) in viale Carducci. I maratoneti arriveranno da via XI Febbraio e corso Mazzini e una volta girato a sinistra si troveranno, qualche decina di metri dopo, sotto l'arco del traguardo. Una location spettacolare, con la Gradinata degli Alpini e il centro storico cittadino ad accogliere tutti, dal primo all'ultimo partecipante. Sarà festa grande.

Il tracciato 2017, dopo la partenza nella città coneglianese, attraverserà Mareno di Piave transitando in località Ramera per poi entrare nel territorio di Vazzola e proseguire in via Cal di Prade. Sarà poi la volta di San Polo di Piave e Ormelle attraverso Rai, lungo il fiume Lia fino alla Chiesa dei Templari a Tempio. Al 23° km passaggio vicino a Castello Giol. Il tracciato proseguirà per Cimadolmo, con il passaggio a San Michele di Piave e nel suggestivo Borgo Malanotte in località Tezze di Piave (nel giorno della maratona ci saranno figuranti con vestiti d’epoca e rappresentazione di antichi mestieri del mondo rurale degli anni ’40 e ’50). Prima di rientrare a Conegliano, passando per il quartiere di Campolongo, i maratoneti transiteranno nei territori comunali di Mareno di Piave (attraverso la località Bocca di Strada) e di Santa Lucia di Piave. Per quanto riguarda la Treviso Half Marathon, il percorso sarà lo stesso della maratona fino al 8° km. A Mareno di Piave, dopo un tratto di alcuni chilometri tra i caratteristici vigneti della zona, la mezza maratona devierà immettendosi nuovamente sul tracciato della Treviso Marathon al 32° km.

LUNGO I 42,195 KM

I 42,195 km dell'edizione 2017 raccontano anche di un territorio in fermento, pronto a rendere più piacevole il "faticoso" viaggio dei maratoneti con animazione, momenti di ballo e danza, concerti, punti ristoro e accoglienza, traguardi volanti. Da Mareno di Piave a Vazzola, da San Polo di Piave a Ormelle, da Cimadolmo a Santa Lucia di Piave, fino a Conegliano non mancheranno, per i maratoneti, applausi e momenti goliardici, con tante associazioni locali impegnate a regalare a tutti una domenica di festa. Da segnalare, in particolare, i “traguardi volanti" a Vazzola: il primo è quello promosso dall’Avis in piazza Vittorio Emanuele (al 10° km), di fronte al municipio e dedicato ai due concorrenti, maschio e femmina, più giovani che riceveranno una bella felpa, il secondo, promosso dalla Cantina Bonotto delle Tezze in via Duca d’Aosta nella frazione di Tezze (al 30° km) regalerà al più anziano e alla più anziana un magnum di Raboso del Centenario della Grande Guerra.

MOOHRUN

Con la Treviso Marathon 1.4 di domenica 5 marzo torna anche la MoohRun3, la divertente corsa "muccata" che richiama appassionati da tutto il Veneto e anche da fuori Regione. La manifestazione ludico motoria ricreativa, inserita nel calendario Fiasp, organizzata da La Butto in Vacca Running Friends con Maratona di Treviso, partirà alle ore 10 da piazza Cima. Quest'anno l'evento è stato pensato proprio a misura di grandi e piccini, tanto che verrà proposto sia un percorso di 10 km per i più allenati e uno di 5 km per bambini, genitori, nonni e camminatori.

Dopo lo start il serpentone "muccato" (i partecipanti indosseranno una maglia a macchie nere e bianche) passerà sotto l'arco di partenza della Treviso Marathon e accanto alla splendida fontana del Nettuno, uno dei simboli della città del Cima, proseguendo per un tratto sul percorso della maratona. Una parte del tragitto si svolgerà sull'argine del Monticano e prevede un suggestivo passaggio sulla passerella che porta ai giardini di via Settembrini. Parte del ricavato sarà devoluto a tre associazioni, "Una mano per un sorriso - for Children", "Un cuore per tutti" e Aica 3 onlus (Associazione Italiana Calpaina 3, per la lotta alla Distrofia Muscolare dei Cingoli da Deficit di Calpaina 3). Sarà possibile iscriversi a questa corsa anche sabato 4 marzo all'Expo Run di piazzale Zoppas dalle 10 alle 18 e domenica 5 marzo prima dalla partenza in piazza Cima dalle 8.30 alle 9.30.

CORRI CON IGOR

Il debutto di Igor Cassina, oro olimpico di Atene 2004 alla sbarra, alla Treviso Marathon 1.4 non è stato un fatto privato ma partecipato, grazie al progetto "Corri con Igor". Il ginnasta ha infatti deciso di condividere con tutti i podisti il suo viaggio verso la sua "prima volta" nei 42,195 km. Il lombardo, che da mesi ha preso definitivamente casa a Paderno di Ponzano con Valentina, ha condiviso non solo tre allenamenti collettivi nella Marca ma anche il suo programma di allenamento e il proprio allenatore, il tecnico Fidal, Roberto Cignarale. Habitué della Treviso Marathon da alcuni anni, grazie alla sua partecipazione sulle HugBike insieme ai bambini con autismo con gli XI di Marca, Igor ha iniziato a correre per una sfida alla sorella runner Mara (che ha corso, tra l’altro, la Staffetta 3x14 alla maratona trevigiana alcuni anni fa).

PROGRAMMA ORARIO

Sabato 4 marzo - CONEGLIANO

Ore 12 - Comune di Conegliano, Piazza Cima (sala consiliare) - Presentazione top runner

Ore 10 - 18 piazzale Fratelli Zoppas - Expo Run, distribuzione pettorali e pacco gara, iscrizioni MoohRun

Domenica 5 marzo - CONEGLIANO

Ore 7.30 - 9.15 - piazzale Fratelli Zoppas - distribuzione pettorali e pacco gara

Ore 8.30 - 9.30 - piazza Cima - iscrizioni MoohRun

Ore 9.30 - corso Mazzini - partenza carovana "Auto storiche Villorba"

Ore 9.35 - corso Mazzini - partenza Hugbike e altri gruppi (Amici di Diego, Unitalsi Treviso, ecc. )

Ore 9.40 - corso Mazzini - partenza Treviso Marathon 1.4 e 2^ Treviso Half Marathon

Ore 10.00 - piazza Cima - partenza MoohRun3

PARTECIPANTI E VOLONTARI

Conegliano accoglierà oltre 4mila atleti, metà nelle gare Fidal (Treviso Marathon e Treviso Half Marathon) e metà nella MoohRun. Oltre 900 invece i volontari impegnati, da mesi, per la manifestazione e che dovranno, con grande generosità, occuparsi di tante mansioni: dalla logistica della partenza alla striscionistica, dalla raccolta e consegna sacche alla carovana, dalla motostaffetta ai responsabili lungo il percorso, da coloro che si occuperanno di ristori e spugnaggi a coloro che prepareranno e consegneranno i pacchi gara, da coloro che si occuperanno di tutti i gonfiabili a coloro che gestiranno i top runner, dagli autisti a coloro che posizioneranno le indicazioni dei chilometraggi. E ancora i responsabili del ponte telefonico, della logistica all’arrivo, delle premiazioni, degli allestimenti e altro ancora. A loro e ai partner che sostengono la maratona trevigiana va un grazie speciale.

COMITATO ORGANIZZATORE

Il comitato organizzatore della Treviso Marathon 1.4 è guidato dal presidente Lodovico Giustiniani, amministratore dell’azienda agricola Borgoluce, presidente di Confagricoltura Veneto e dell’Associazione Veneta Allevatori. I consiglieri sono Pio Bonato (ingegnere, socio fondatore dell'associazione Cantine senza barriere, presidente dello Sci Club Ponte di Piave, membro del direttivo della Nuova Atletica 3 Comuni), Federico Capraro (imprenditore del settore turistico e presidente provinciale Federalberghi), Roberto Contento (vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Triathlon e con importanti ruoli in enti e federazioni sportive a livello nazionale), Roberto Girotto (negli ultimi 5 anni responsabile dell’Expo Run della Treviso Marathon), Francesco Piccin (presidente di Atletica Silca Conegliano) e Aldo Zanetti (presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, delegato provinciale di Treviso della Fitri).

