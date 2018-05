Sperandio e Traore: ecco le ultime conferme per la prossima stagione del Benetton

TREVISO Il Benetton Rugby ha comunicato nelle scorse ore le conferme del trequarti Luca Sperandio e dell’avanti Cherif Traore sino al 30 giugno 2020. Luca Sperandio, utility back fisico e veloce classe 1996, è un prodotto del vivaio biancoverde con cui ha vinto il campionato U16 nel 2012 e quello U18 nel 2014 battendo in finale il Rugby Colorno, match che lo vide autore di tre mete. Nella stagione 2014/2015 le sue prestazioni gli permettono di debuttare, nonostante la giovane età, in Eccellenza con il Mogliano, club in cui disputa due stagioni sportive. Ritornato in Ghirada nell’estate del 2016, Luca si è sin da subito calato nella realtà celtica affermandosi già dallo scorso anno tra i giocatori maggiormente utilizzati da coach Crowley ricoprendo il ruolo di ala o estremo. Ad oggi ha collezionato 39 presenze e 4 mete.

Atleta da tempo nell’orbita della nazionale giovanile, Sperandio negli ultimi anni ha disputato due Sei Nazioni U20 e due Mondiali di categoria. Inoltre nel quarto match dell’RBS 6 Nazioni 2017 contro la Francia, ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale Maggiore. Ad Edimburgo contro la Scozia nella successiva partita del torneo ha collezionato la sua seconda presenza. Queste le dichiarazioni di Sperandio: “Essendo nato a Treviso fin da piccolo era il mio sogno vestire la maglia del Benetton Rugby. In questi ultimi due anni sono ancora più felice perché sto avendo la possibilità di essere parte della crescita del club. Un club nel quale ripongo tantissima fiducia per il futuro”.

Cherif Traore, pilone originario della Guinea classe ’94, 180m x 116kg, è arrivato in Italia all’età di 7 anni e da allora ha cominciato a giocare a rugby tra Parma e Viadana. Potente ball carrier, ha tra le sue caratteristiche una grande potenza ed esplosività in attacco e una forte aggressività in difesa. Atleta dagli evidenti margini di miglioramento è arrivato a Treviso nel 2015 dopo due stagioni trascorse in Eccellenza con le maglie dei Cavalieri Prato prima e del Rugby Viadana dopo. In biancoverde sono 36 le sue presenze, occasioni nelle quali ha dato prova di poter ricoprire il ruolo sia di pilone sinistro che destro.

Nazionale italiano U20, Traore è uno dei ben 16 Leoni selezionati dal CT Conor O’Shea per il tour estivo in Giappone del prossimo giugno. “Sono felice di essere stato confermato dal club e farò il possibile per ripagare la fiducia datami. Il mio obiettivo per il futuro è quello di continuare a crescere e migliorare insieme i miei compagni di squadra per scrivere ancora altre pagine di storia per questa società” – così Traore al momento della firma del contratto. Il direttore sportivo biancoverde Antonio Pavanello: “Luca e Cherif sono due atleti di prospettiva che dal loro arrivo ad oggi hanno compiuto degli importanti miglioramenti e posseggono le potenzialità per compierne degli altri. Inoltre la loro duttilità facilita il loro impiego oltre che dare delle importanti soluzioni tattiche al nostro staff tecnico”.