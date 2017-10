Sport e gastronomia: in e-bike tra le Dolomiti e i pascoli del formaggio Piave DOP

Le verdi vallate della montagna bellunese, dove nasce il formaggio Piave DOP, ben si prestano ad un’offerta turistica ispirata alla conoscenza del mondo agricolo e delle tradizioni gastronomiche locali. E allo stesso tempo il prodotto tipico rappresenta sempre più uno strumento di arricchimento culturale e un’occasione per scoprire o riscoprire un territorio.



Proprio la consapevolezza dell’importanza che riveste il legame tra prodotto tipico e territorio ha spinto il Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP ad organizzare, lo scorso venerdì 13 ottobre, un’escursione in e-bike Conway tra i pascoli e le malghe delle Dolomiti Bellunesi. All’evento hanno preso parte una quarantina tra giornalisti, ristoratori e rifugisti che partendo da Busche sono stati accompagnati in un vero e proprio percorso alla scoperta del formaggio Piave DOP, dalla stalla fino allo stabilimento produttivo, per poi ricevere utili spunti su come degustarlo al meglio facendone emergere il sapore unico, subito dolce e lattico, poi intenso e corposo.



“È stata un’esperienza molto intensa e coinvolgente” afferma la responsabile del Consorzio Chiara Brandalise, “Volevamo trovare un modo diverso per mostrare ai nostri ospiti come il formaggio Piave DOP sia legato in modo indissolubile alle tradizioni bellunesi e l’escursione in e-bike, mezzo ideale per spostarsi sul territorio montano, si è rivelata la scelta perfetta grazie alla collaborazione con Rent E-Bike e Ascotrade”.

