Colpo dello Sporting Altamarca: il mercato societario finisce con Shabani Adhurim

MASER Sembrava finito, ma così non è, il mercato dello Sporting Altamarca, arriva infatti un gradito ritorno, quello confezionato dal ds Baccin che riporta agli ordini di mister Donisi il pivot classe 1996 Shabani Adhurim. “Adu” al debutto nel mondo del futsal lo scorso anno, a stagione in corso causa impegni personali e di lavoro è dovuto partire per l’estero, ora risolti quest’ultimi torna con grande carica e voglia di rimettersi in gioco nel panorama nazionale.

Integratosi subito nello scacchiere Altamarca lo scorso anno ha dato un grosso contributo in campionato, in particolare nel girone di andata dove ha realizzato ben 8 gol, non facile avanti davanti a se i più esperti Guidolin e Zardo che non gli hanno fatto mancare consigli importanti per la sua crescita. Decisiva per lui la settimana che portò al primo allungo in classifica con le tre reti segnate nei due match ravvicinati con Montecchio e Perarolo. “Sono molto contento di tornare a vestire questi colori qualche mese dopo averli abbandonati causa motivi di forza maggiore, ringrazio la società per avermi dato un’altra occasione e non vedo l’ora di riabbracciare i miei compagni il 27 agosto” le parole di Shabani dopo il ritorno. Contentissimo del suo “arrivo” mister Donisi: “Adu è il tipo di pivot funzionale al nostro gioco, ragazzo che esprime in pieno la filosofia della società essendo giovane e del territorio, darò sicuramente un apporto importante in una stagione che si preannuncia molto lunga e impegnativa”.