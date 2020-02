Coronavirus, Sporting Altamarca riprende gli allenamenti al Palamaser

Il comitato regionale Veneto ha diramato un comunicato stampa in cui informa tutte le società venete che è stata integrata la precedente comunicazione emanata da parte della Regione Veneto e del Ministero della Salute del giorno 23 febbraio.

Dopo il via libera a svolgere gli allenamenti in impianti sportivi e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedono concentrazione di persone, lo Sporting Altamarca da mercoledì 26 febbraio ha ripreso le attività di allenamento per quanto riguarda le formazioni Under 15, 17, 19 e Prima Squadra. Restano annullate le gare di campionato del weekend, in quanto manifestazioni in cui è presente affluenza di pubblico. Nei prossimi giorni vi saranno altre comunicazioni su recuperi e gara in base allo svolgersi della situazione Coronavirus e alle decisioni che verranno prese.