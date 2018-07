Sporting Altamarca: al club torna il 25enne Nicola De Zen dopo il prestito a Rossano

MASER Il secondo colpo del sodalizio del presidente Ceccato è il ritorno, dopo il prestito di due anni allo United Rossano in C1, di De Zen Nicola, giocatore classe 1993. Nicola, che può fare il pivot e il laterale, è un felice ritorno al Palamaser, dopo un percorso di crescita la società ha deciso di riportare a casa il giocatore di Maser, per la prossima stagione in serie B.

Dopo l’esperienza nel calcio a 11 Nicola intraprende la strada del calcio a 5 con la Marca Futsal dove gioca nell’under 21 e esordisce in serie A segnando 3 reti. Poi il passaggio al Miane in serie C1 dove realizza 17 gol prima dell’arrivo allo Sporting Altamarca, ambiente in cui mostra una notevole crescita realizzando 13 reti nelle stagioni disputate al Palamaser, prima dei due anni di prestito al Rossano, club in cui trova la consacrazione definitiva con ben 28 reti.

“Ho accettato di tornare allo Sporting Altamarca prima di tutto per la serietà e la professionalità della società e poi per la possibilità di tornare in un campionato nazionale con compagni che che hanno importanti qualità tecniche e umane. Sono felicissimo di iniziare questa nuova stagione”. Il Ds Baccin contento di questa operazione. “Nicola è un ragazzo serio che ha dimostrato grandi motivazioni e grande entusiasmo per il suo ritorno; l’esperienza a Rossano lo ha fatto maturare e la sua duttilità in campo sarà sicuramente utile per il gruppo e per lo staff tecnico, inoltre è un ragazzo del posto a conferma della nostra volontà di valorizzare i giovani del nostro settore giovanile e della zona!”.