Sporting Altamarca, primo obiettivo centrato: al PalaMaser la Supercoppa Veneto

MASER Il primo obbiettivo stagionale è stato centrato! Lo Sporting Altamarca organizzerà al Palamaser la Supercoppa Veneto 2018. Con il comunicato diramato dal Comitato Regionale Veneto ha decretato che sarà la società trevigiana ad organizzare il primo importante evento del futsal veneto per la nuova stagione 2018-2019 nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre.

La Supercoppa Maschile sarà articolata in due giorni di gare con le semifinali il sabato e la finalissima domenica e vedrà sfidarsi nell’ordine:

SPORTING ALTAMARCA (vincitrice Coppa Italia Veneto C1 stagione 2017-2018)

UNITED ROSSANO (finalista Coppa Italia Veneto C1 stagione 2017-2018)

HELLAS VERONA 1903 (vincitrice Coppa Veneto C2 stagione 2017-2018

ALBERTO’S ANGELS (vincitrice Coppa Veneto Serie D stagione 2017-2018)

La Supercoppa Femminile invece si svolgerà nella sola giornata di domenica 16 nella finale tra V.I.P C5 TOMBOLO (vincitrice campionato regionale femminile 2017-2018) e CALCIO PADOVA FEMMINILE (finalista Coppa Regionale Serie C stagione 2017-2018). Soddisfatto di questa assegnazione il ds Baccin Nicola: "Siamo contenti di poter finalmente ospitare nel bellissimo Palamaser un evento di grande importanza per il movimento regionale. Noi come Altamarca ci impegneremo sin da subito per organizzare il tutto nel migliore dei modi in campo e sugli spalti".