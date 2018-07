Continua il mercato in casa Sporting Altamarca: Pozzobon va in prestito in C1

MASER Lo Sporting Altamarca comunica di aver ceduto in prestito per la stagione 2018-2019 l’estremo difensore classe 1997 al Gifema Diavoli, formazione del campionato di Serie C1. Alessandro, Pozzobon rientrato alla casa madre dopo l’esperienza di un anno e mezzo al Futsal Giorgione tra C2 e C1 si appresta quindi a raggiungere ai Diavoli l’ex capitano Guidolin e potrà confrontarsi con un compagno di reparto come lo è Marco Boin, portiere di grande caratura ed esperienza, un’occasione per fare il definitivo salto si qualità e maturazione: "La società tutta augura un grosso in bocca al Lupo a 'Pozzo' augurandogli i migliori risultati sportivi in una realtà importante e storica per il movimento veneto come il Gifema Diavoli".