Lo Sporting Altamarca trionfa col Murazze e raggiungere la Serie B in anticipo

MASER Ci siamo, lo Sporting Altamarca fa suo il campionato di serie C1 con quattro giornate d’anticipo e vola in serie B! I ragazzi del presidente Ceccato raggiungono il tanto ambito traguardo sbancando in quel di Porto Viro e festeggiano una meritata stagione che ha portato ben due trofei in bacheca a coronamento dei sacrifici fatti dalla società e delle fatiche dei nostri ragazzi che scendono in campo.

Mister Donisi con le assenze di Yabre e Ait Cheikh riesce a mettere al sicuro il match con un momentaneo 8-1; con il tempo che scorre però il Murazze si fa vivo e accorcia fino al 8-6 a cui seguono due espulsioni per i locali e quella dei trevigiani ai danni di Landi, ma Brancher e compagni non mollano e allungano sul 10-6, nel frattempo arriva la notizia della sconfitta del Padova, ma poco importa lo Sporting agguanta il punto che mancava e può festeggiare la promozione tra i cadetti!

Una stagione (che prevede ancora 3 gare) che corona i sogni del presidente Ceccato e di tutta la società, lo Sporting Altamarca conquista sul campo l’accesso al Nazionale, un panorama a lungo cercato e conquistato e meritato per i progressi che questa società sta raggiungendo stagione dopo stagione, tassello dopo tassello, sempre con i piedi per terra, senza esagerare e ponderando le scelte. "Un grazie va ai giocatori, allo staff, ai tifosi, ma soprattutto agli sponsor che permettono di raggiungere queste soddisfazioni e di portare avanti il nostro progetto…Grazie!".

Murazze vs Sporting Altamarca 6-10

Marcatori: Autogol, Brancher, Coppe, Er Raji, Zardo, Guidolin, Guidolin, Brancher, Khouch, Brancher

Sporting Altamarca: Brancher, Spagnol, Er Raji, Malosso, Guidolin, Zardo, Kovacevic, Landi, Khouch, Guerci, Casarin, Coppe. All. Donisi