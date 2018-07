Bel gesto della dirigenza dello Sporting Altamarca: ritirato il 5 di capitan Finato

MASER Il presidente Ceccato e tutto il consiglio dello Sporting Altamarca hanno aspettato un anno prima di dare il dovuto omaggio a Loris Finato, il capitano di mille battaglie con il Cavaso Possagno prima e con lo Sporting Altamarca poi, con quest’ultima ha collezionato oltre 130 presenze condite da ben 63 gol, non male per un centrale difensivo che aveva nelle sue qualità un ottimo tiro e un gran feeling con i calci piazzati. Un capitano silenzioso che però in campo faceva sentire il suo apporto e come. Purtroppo per impegni famigliari e personali Loris ha dovuto appendere gli scarpini anzitempo, la società ha così deciso di ritirare per sempre il numero 5 indossato sempre da Loris in tutte le sue battaglie! Un semplice gesto che però vuol dire molto, per una persona ed un capitano che anche quest’anno non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla squadra dagli spalti.