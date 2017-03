Sabato la presentazione delle nuove squadre per la stagione agonistica dell'Eurotennis

TREVISO Nove squadre, circa cento racchette suddivise nelle categorie di appartenenza. L'Eurosporting Treviso si appresta ad affrontare con una rappresentanza quanto mai nutrita la stagione agonistica alle porte. Sabato 18 marzo, dalle 12, nello splendido contesto del centro sportivo di viale Felissent si alzeranno i veli sulle formazioni del club trevigiano pronte a cimentarsi nei vari campionati regionali. La vetrina spetterà inizialmente alle squadre di serie D: 6 quelle maschili (una di D3, 4 di D4 e una over 60), due quelle femminili (D3). A seguire (dalle 14) riflettori sui talenti dell'under 12 maschile e femminile, con due formazioni a testa, dell'under 14 maschile, e dell'under 16 maschile (3 squadre) e femminile.

Nella stagione appena passata, l'Eurosporting è salito alla ribalta grazie a 4 titoli regionali individuali e al bis dell'alloro veneto nella competizione a squadre under 12 maschile. Un titolo che ha condotto il team capitanato dal tecnico nazionale Anna Dorigotti allo storico appuntamento con le finali nazionali di Campobasso. Conclusosi con un onorevole sesto posto. In casa Eurosporting si punta a un'altra stagione da protagonisti a livello di risultati, ma senza dimenticare l'aspetto più ludico e gioioso.

Componente, quest'ultima, che di certo non sta mancando alle squadre di piccoli tennisti, dai 6 ai 12 anni, che si stanno avvicinando a questa disciplina e che non dispongono ancora della tessera agonistica: per loro in questo periodo è tempo di campionati promozionali organizzati dalla Fit. Nell'ultimo weekend, coinciso con l'esordio nella rassegna, i più giovani (Red) si sono esibiti a Vicenza, gli Orange sui campi di casa a Treviso, la formazione Green a Scorzè e i SuperOrange a San Vendemmiano. Il prossimo fine settimana la seconda giornata.