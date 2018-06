Oltre 120 presenze allo Stadio Monigo per la cena tra giocatori, sponsor e dirigenza

TREVISO Una calda serata estiva ha accompagnato l’ormai tradizionale serata organizzata dal Benetton Rugby per ringraziare gli sponsor che hanno affiancato squadra e società nella stagione 2017/2018. Allo Stadio Monigo, casa del club biancoverde, si sono ritrovati oltre 120 invitati tra dirigenza, sponsor e giocatori a dimostrazione dell’ottima sinergia creatasi nel tempo che conferma quanto ciascun membro della famiglia biancoverde tenga ad essere presente a questa piacevole ricorrenza.

A fare gli onori di casa il responsabile marketing e commerciale Fabio Rigoletto: “E’ sempre un piacere avervi così numerosi, in un avvenimento importante che testimonia che, in perfetta linea con i sani valori del nostro sport, nel tempo siamo stati in grado di formare una grande famiglia che cresce ogni giorno di più”. Alla cena erano presenti anche il sindaco di Treviso Giovanni Manildo ed il presidente del consiglio comunale Franco Rosi che in coro hanno tenuto ad evidenziare: in primis l’importanza del rugby per la città in termini sociali oltre che a fini identificati e di immagine per l’intero movimento rugbistico nel mondo, e successivamente la promessa mantenuta circa la copertura della gradinata dello Stadio di Monigo che, al termine dei lavori previsti per gli inizi di novembre, porterà dei miglioramenti ad un impianto funzionale a tutta la città.

“A nome mio e della mia famiglia ci fa piacere sottolineare quanto crediamo in questo sport, in questo club e nell’importanza dei partner commerciale che ci supportano – ha dichiarato il consigliere biancoverde Christian Benetton intervenuto durante la cena – Siamo soddisfatti della gestione della società e dei risultati ottenuti dalla squadra con la speranza che il futuro ci riservi altrettanti successi”. Infine parola al Presidente del club biancoverde Amerino Zatta: “Vorrei ringraziare tutti i nostri partner per il continuo sostegno, siamo estremamente felici di condividere con loro la grande passione per questo sport. Le vittorie di questa stagione testimoniano che la strada intrapresa dalla squadra è quella giusta, e che la società sta lavorando bene per colmare le distanze con i più grandi club stranieri con i quali ci confrontiamo ogni anno. Noi ci crediamo e grazie a voi speriamo di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.