La staffetta Esordienti della Stilelibero Preganziol è d'oro al Campionato Regionale

La staffetta esordienti A della società Stilelibero Preganziol sale nuovamente sul gradino più alto al Campionato Regionale Veneto di Nuoto, massima competizione di categoria non essendo presente il campionato nazionale, nella 4 X 100 Mista dopo la vittoria di febbraio nei Campionati Italiani Salvamento nella 4 x 50 stile libero ostacoli. Di nuovo gli atleti Spano Pietro (dorso), Solmi Nicolò (Rana), Limido Leonardo (farfalla), Vian Simone (stile libero) hanno battuto la concorrenza di altre 24 squadre. Pur accreditati del sesto tempo di iscrizione alla finale hanno tutti migliorato i propri tempi personali riuscendo a superare in un finale tiratissimo per 55 centesimi le più blasonate Padova Nuoto e GIS Vicenza con il tempo complessivo di 4:41,84 che risulta essere uno dei migliori a livello nazionale per la categoria. Il risultato è stato ottenuto con il contributo fondamentale dell'allenatrice Sara Dalla Tor che da due anni segue ogni giorno le quattro frecce bianco-azzurre.