Benetton Rugby, torna lo stage gratuito per i Leoni di domani

TREVISO Per chi volesse vivere un’esperienza unica con gli istruttori del Settore Giovanile del Benetton Rugby, ci sarà la possibilità di partecipare allo stage gratuito organizzato presso l’impianto sportivo “La Ghirada” – Città dello sport di via Nascimben 1/b, sede della nostra società. Per coloro che parteciperanno, sarà l’occasione giusta per vivere a stretto contatto con una realtà in forte crescita e con uno sport che appassiona sin dalla tenera età e che da sempre è considerato come particolarmente formativo sia a livello comportamento che caratteriale.

Lo stage Benetton Rugby nasce con l’obiettivo di far trascorrere ai partecipanti una settimana all’insegna del divertimento e dell’attività fisica. Le mattine saranno caratterizzate da tanto rugby e da momenti di aggregazione in linea con i sani valori trasmessi da questo sport. Bambini e bambine dall’under 6 sino all’under 14 siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi dal 3 al 7 settembre 2018 dalle 9.00 alle 12.00. Per info: Giovanni Grespan tel: 0422 324344 mail: g.grespan@benettonrugby.it Segreteria tel: 0422 324238 mail: info@benettonrugby.it. Ecco il programma della giornata tipo: