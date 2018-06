Il pilota Stefano Martinelli è pronto al 35° Rally della Marca: "Puntiamo in alto”

VALDOBBIADENE Mani sul volante e tutto gas, Stefano Martinelli riparte dal 35° Rally della Marca, terzo appuntamento stagionale del Suzuki Rally Cup. Il podio conquistato all’esordio in Salento ha strappato un piccolo sorriso, ma ora bisogna tornare seri e continuare a lavorare sulla piccola Suzuki Swift 1.0 Boosterjet. La gara trevigiana rappresenta il banco di prova perfetto per la compatta di Hamamatsu, tra venerdì e sabato sarà un continuo di curve impegnative e prove speciali, a cominciare dalla partenza dello ZadraRing fino alla conclusione sulle strade di Valdobbiadene: un tracciato lungo e impegnativo pronto ad offrire spettacolo e divertimento puro.

125 km di curve strette e veloci in un’atmosfera che profuma di montagna, in Veneto Stefano Martinelli dovrà essere molto bravo nel guidato ma ancora una volta sarà necessario l’appoggio della sua Suzuki Swift 1.0 Boosterjet, vettura in continuo miglioramento: “In questi giorni di 'pausa' siamo intervenuti nuovamente sull’elettronica. L’evoluzione della Swift è sensibile e positiva, il nuovo assetto aveva dato ottime risposte già durante il Rally del Salento e credo che possa confermarsi anche nel Marca. Qui dovremo affrontare tantissimi tratti in discesa, sarà un test importante soprattutto per quanto riguarda i freni”.

E come dimenticare il prezioso aiuto della Gliese Engineering Motorsport e di Massimiliano Bosi, il navigatore che suonerà le note per il pilota barghigiano durante il Suzuki Rally Cup: “Insieme ai ragazzi del team stiamo facendo un lavoro molto intenso per consentire alla macchina di esprimere tutto il suo potenziale. Massimiliano conosce già il tracciato e farò tesoro dei suoi consigli: mi ha fatto capire che per essere veloci nel Rally del Marca è fondamentale una guida pulita e precisa, spero di riuscire a seguire correttamente le sue indicazioni”.

Ci sarà da faticare visti i tredici equipaggi iscritti, un record per il Rally della Marca, ma nessuno degli avversari spaventa un deciso Martinelli: “Affronteremo piloti forti ed esperti, ma credo che dopo le ultime modifiche la Swift abbia tutte le carte in regola per fare un ulteriore salto di qualità. Senza imprevisti il podio è il risultato minimo che vogliamo raggiungere in questo week end; anche in ottica campionato possiamo ancora puntare in alto: se consideriamo gli scarti il gap che ci separa dal primo posto in classifica si riduce, il Suzuki Rally Cup è una competizione che rimane sempre aperta fino alla fine".

La classifica ora conta poco, il duo Peloso-Iguera forte del motore 1.6 è al comando con 39 punti e Stefano Martinelli, a quota 13, è ancora apparentemente lontano dalla testa, complice l’assenza nella prima gara stagionale. Ma anche con una vettura più “moderata” il campione di Barga può dar filo da torcere agli avversari, lo ha già dimostrato più volte e ha tutte le intenzioni di ripetersi durante il 35° Rally della Marca.